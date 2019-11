Polen mener Netflix gjør historie-feil om Auschwitz

I Netflix-dokumentaren om nazistenes konsentrasjonsleirer og jakten på krigsforbryteren John Demjanjuk, er Auschwitz plottet inn på kartet i Polen, der leiren riktignok ligger. Men statsminister Mateusz Morawiecki har skrevet et brev til Netflix-sjefen og påpekt det han mener er feil i serien, skriver Der Spiegel.

Morawiecki mener kartene gir et feilaktig inntrykk av at Polen var ansvarlig for dødsleirene. Han påpeker at kartene i serien viser grensene slik de så ut i 1945 og minner om at Polen ikke var en selvstendig stat under krigen.

Polen ble invadert av Tyskland i 1939, noe som markerer begynnelsen på 2. verdenskrig. I dødsleirene ble flere millioner mennesker drept, det store flertallet var jøder.

Forbudt å kalle dødsleirene polske

I brevet skriver Morawiecki at det er viktig å vise respekt for minnene og bevare sannheten om krigen og Holocaust. Han beskylder Netflix for å være «kraftig ukorrekt» og for å skrive om historien i TV-serien, men legger til at han ikke tror feilene er gjort med vilje.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki. Foto: Michal Cizek / AFP

– Dette er kanskje uviktig for TV-skaperne, men for Polen er det veldig skadelig, så jobben vår er å svare bestemt, skriver han på sin Facebook-side.

En talsperson for Netflix sier de skal undersøke saken så raskt som mulig.

Ifølge polsk lov er det forbudt å kalle de nazistenes konsentrasjonsleirer for polske. Målet med loven, som ble vedtatt i 2018, er å forsvare landets rykte i utlandet.

Netflix-serien følger letingen etter ukrainske John Demjanjuk, som var fangevokter i konsentrasjonsleiren Sobibor og Treblinka. I 2011 ble han funnet skyldig i medvirkning til drap på 27.900 jøder.

Mener Polens lidelse er lite kjent

Nesten 3,3 millioner av jødene som tyskerne drepte, var polske. Mange kristne polakker ble også drept og sendt til konsentrasjonsleirer.

Mange polakker sitter i dag med en følelse av at deres lidelser ikke er anerkjent av verden, mens jødenes lidelser er godt kjent. Både jødisk og ikke-jødisk eiendom ble ødelagt under krigen eller nasjonalisert av det kommunistiske regimet etter krigen.