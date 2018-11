Piloter mener Boeing holdt tilbake viktig informasjon om ulykkesfly

Boeings nye kort- og mellomdistansefly Boeing 737 MAX ble satt i trafikk så seint som i januar 2016 og mer enn 200 varianter er så langt levert til flyselskaper verden over.

I Norge har Norwegian bestilt 100 fly av typen 737 MAX 8 og har i dag 12 slike fly i trafikk.

Anti-steile-system

Det var denne modellen som 29. oktober i år styrtet i havet 13 minutter etter avgang utenfor Indonesias hovedstad Jakarta.

Alle de 189 personene om bord i flyet fra Lion Air antas omkommet og årsaken er foreløpig ikke kjent.

I bakkant av ulykken sendte Boeing ut en oppdatering av instruksjonene for flyet til kundene sine 6. november. Der advarte de om at sensorer i cockpiten kan gi feilaktige avlesninger som gjør at flyets nese peker nedover dersom sensorene tror at flyet steiler, ifølge Bloomberg.

Dersom flyet steiler for mye slår systemet inn og vender nesen nedover slik at flyet gjenvinner farten. Dette skjer automatisk, uavhengig av om autopiloten er skrudd av, slik den vanligvis er ved takeoff.

Ifølge de amerikanske luftfartsmyndighetene FAA kan gjentatte feilregistreringer føre til at flyets nese peker nedover og at man mister betydelig høyde og risikerer å styrte.

Den aktuelle sensoren på ulykkesflyet ble skiftet ut dagen før styrten etter at den hadde hatt problemer på de tre siste turene, opplyser den indonesiske havarikommisjonen til CNN.

– Har ikke fått informasjon

Piloter som flyr i USA hevder de ikke har blitt trent opp i de nye detaljene i systemene, som skal være annerledes enn på tidligere modeller av Boeing 737

– Det var ikke noe vi lærte om under noen av våre treninger. Det sto ikke i våre bøker. Pilotene våre har det ikke, sier 737-piloten og talspersonen Dennis Tajer i fagforeningen til pilotene i American Airlines (AMA).

STYRTET: En redningsarbeider ser på vrakrestene som ble funnet etter at et Lion Air-fly styrtet utenfor øya Java 29. oktober Foto: Tatan Syuflana / AP

Lion Airs operative leder Zwingli Silalahi sier til CNN at heller ikke de hadde denne informasjonen fra Boeing i sine manualer.

– Derfor er vi ikke trent på at en slik situasjon kan oppstå, sier Zwingli.

Boeing mener de informerte

Boeing-sjef Dennis Muilenburg sier til Fox News han er overbevist om at Boeing 737 MAX er en trygg flytype. Han avviser at selskapet har tilbakeholdt detaljer fra selskaper og piloter.

Ifølge CNN mener Boeing at de i bakkant av ulykken ikke la til nye detaljer i sikkerhetsinstruksen, men at de kom med en påminnelse om de eksisterende prosedyrene pilotene må gjennomføre dersom de opplever sensorfeil.

Det avviser både Tajer og Zwingli.

– Beskjeden fra Boeing var ikke en påminnelse. Den var opplysende og tilførte ny informasjon. Det faktum at piloter ikke har blitt informert om dette, reiser spørsmål om hva annet ved dette flyet vi ikke vet, sier Tajer.

Ifølge Zwingli skal de heller ikke ha fått beskjed om hvorvidt Lion Airs piloter trengte trening på denne prosedyren.

En talsperson for Boeing sier til CNN at de ikke ønsker å diskutere detaljer rundt den pågående etterforskningen, men gjentar at de har sendt ut to oppdateringer av manualen til flyselskapene som understreker eksisterende prosedyrer ved sensorfeil.