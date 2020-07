Peru: Voldsbølge mot kvinner under korona-pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den 16 år gamle Sharet Marín Rojas forsvant for en drøy måned siden. Hun gikk fra sitt hjem i El Agustino, en forstad til hovedstaden Lima, og kom ikke tilbake. Det forteller hennes mor, Elizabeth Rojas til peruanske medier.

16-åringen skulle til en frisør, og deretter i en butikk, forteller moren. Hun ble urolig da datteren ble lenge borte, og gikk til politiet for å etterlyse henne. Men der ble hun møtt med følgende kommentar: «Kanskje hun bare har gått til en kjæreste»?

Saken ble omtalt i flere større medier i Peru, og den har fått mange reaksjoner på Facebook. Men den er langt fra uvanlig.

«Forsvunnet» er overskriften på denne savnet-annonsen for den 16 år gamle Sharet Marín Rojas. Foto: Faksimile

60 prosent økning

Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem i Peru, og de siste månedene har problemet økt ytterligere.

– Under karantenen, fra 16. mars til 30. juni, er 915 kvinner rapportert savnet og fryktes døde, sier Eliana Revollar hos Perus Ombudsmann til nyhetsbyrået AFP. 70 prosent av kvinnene er mindreårige, opplyser hun.

Ifølge Revollar har tallet på forsvunne kvinner økt kraftig siden koronapandemien startet.

– Tidligere ble det rapportert om fem forsvinninger om dagen. Men de siste månedene har tallet økt til åtte – altså en økning på 60 prosent.

Økningen i drap på kvinner får nå stor oppmerksomhet i peruanske medier, og kravet om handling fra myndighetene blir stadig mer høylytt.

Vold mot kvinner har vært tema for mange demonstrasjoner i Peru de siste årene. "Dere dreper oss", står det på denne transparenten. Foto: MARIANA BAZO

Amnesty krever handling

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty har nå sendt et åpent brev til Perus president Martin Vizcarra med krav om at landets kvinner blir sikret et liv uten vold.

«Voldstallene viser en alarmerende økning» skriver Amnesty, som viser til opplysningene fra Ombudsmannen om utviklingen under koronapandemien.

Videre heter det i brevet: «Vi minner om at det er statens plikt å ta i bruk alle de mekanismer og ressurser som er nødvendige for på slutt på volden mot alle kvinner».

Og menneskerettsorganisasjonen konkluderer slik:

«Den kjønnsbaserte volder har konsekvenser for videre generasjoner. Den koster menneskeliv, og den påfører jenter og kvinner ubotelige skader».

En Facebook-gruppe i Peru driver støttearbeid for voldsutsatte kvinner. Foto: Faksimile

Korona gjør alt verre

I Peru, som i land over hele verden, har koronapandemien gjort det lettere for overgripere å øve vold mot kvinner. Smitteverntiltakene gjør at kvinner «sperres inne» med menn som er voldelige, og at de dermed blir dårlige beskyttet.

Ekspertene peker også på at økonomiske og sosiale problemer føler til økt aggresjon og dermed til økt bruk av vold, noe som først og fremst rammer kvinner.

Et annet viktig moment som nevnes er at pandemien svekker økonomiene. Dermed blir det mindre ressurser til å hindre og etterforske forbrytelser. I Peru er konsekvensene særlig dramatiske, viser tallene.

