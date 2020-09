Den amerikanske storavisen The New York Times la i går fram opplysninger fra president Donald Trumps selvangivelser de siste to tiårene. Det mest iøynefallende er at han har betalt så lite – eller ingen skatt i det hele tatt gjennom mange år.

Men nå reiser hans politiske motstandere spørsmål om ikke den store gjelden til presidenten også kan innebære en nasjonal sikkerhetsrisiko.

Fire milliarder kroner i gjeld

– Det ser ut til at presidenten har over 400 millioner dollar i gjeld, sa den fremste folkevalgte i det Demokratiske partiet i går.

Nancy Pelosi er leder for det ene kammeret i nasjonalforsamlingen, Representantenes hus.

Gjelden det er snakk om utgjør 421 millioner dollar, noe som er nesten 4 milliarder norske kroner. Mye av denne gjelden må betales om ganske kort tid – trolig innen de fire årene som utgjør en presidentperiode.

– Til hvem skylder han pengene? Ulike land?

Pelosi mener denne gjelden er et nasjonalt sikkerhetsproblem:

– Til hvem skylder han disse pengene? Ulike land? Hva slags tak har de på ham? sa hun i et intervju med tv-kanalen NBC.

– Presidenten er landets øverstkommanderende. Han er eksponert med mange hundre millioner i gjeld, til hvem? Publikum har rett til å få vite dette, fortsatte Pelosi.

Ingen problemer på golfbanen

I dag har en artikkel fra 2017 i den politiske nettavisen The Hill dukket opp igjen i medienes oppmerksomhet.

Her gjengis et radiointervju med en journalist i et golfmagasin om samtaler han hadde med Donald Trump og hans sønn Eric i 2014.

Golfjournalisten James Dodson var invitert til å spille på Trumps golfbane i byen Charlotte i Nord-Carolina. Han spurte hvordan Trump klarte å få finansiering av golfbanene sine.

Trump svarte at det ikke var noe problem, han hadde tilgang til 100 millioner dollar.

– Vi får alle pengene vi trenger fra Russland

Seinere på dagen skal Dodson ha snakket mer utførlig med Donald Trumps sønn Eric.

Han lurte på hvilke banker som var villige til å investere i golfbaner på den tiden hvor det fortsatt var knapt om penger etter finanskrisen.

Da skal Eric Trump ha svart: «Vel, vi er ikke avhengige av amerikanske banker. Vi får alle pengene vi trenger fra Russland.»

I dag nekter Eric Trump for å ha sagt dette. Men han har ikke benektet utsagnene fra artikkelen i The Hill i perioden fra den ble skrevet i 2017 fram til i dag.

Tidsskriftet Foreign Policy har sitert Trumps eldste sønn, Donald jr, da han i 2008 snakket til en eiendomskonferanse i New York om investeringer fra Russland. Her skal han ha sagt at «russere har en uforholdsmessig stor andel av våre aktiva. Vi ser store pengesummer strømme inn fra Russland.»

Autoritære venner

Trump og hans bedrift har hatt forretningsforbindelser til både Russland, Tyrkia og Filippinene. Alle land med autoritære ledere. Nå spekulerer Trumps politiske motstandere i om noen av lånene hans kan komme fra långivere i disse landene.

Trumps tidligere arkitekt Alan Lapidus er også sitert av Foreign Policy. Til tidsskriftet sier Lapidus at «ingen i USA ville låne Trump penger. Alt sammen kom fra Russland.»

Lån fra utenlandske kilder kan ofte framstå som om de kommer fra amerikanske banker eller finansinstitusjoner. Men disse kan gjerne kun være et mellomledd, dersom utenlandske forretningsinteresser eller banker gir garantier for de amerikanske bankenes utlån.