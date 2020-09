New York Times: Trump betalte nesten ikke skatt på ti år

New York Times har fått tilgang på skattemeldingene til Donald Trump, som nå hevder at president ikke har betalt skatt på inntekten sin i ti av de siste 15 årene.

Det året han ble president skal han bare ha betalt 750 dollar i skatt (2016).

Grunnen til at Trump ikke har betalt mer i inntektsskatt skal skyldes at han har rapportert å ha tapt mer penger enn han har tjent.

Skattemeldingene skal vise store avskrivninger og millioner i gjeld, skriver avisen.

Trump skal ha pågående uenigheter med skatteetaten i USA, for å ikke ha betalt inn skatt.

Trump har i flere år kjempet for at skattemeldingene hans ikke skal bli offentlig publisert.

I August sendte Trump inn en hasteanke for å stanse påtalemakten i New York fra å få innsyn i skatteoppgjørene hans for de siste åtte årene.

– Falske nyheter

På en pressekonferanse søndag kveld fikk president spørsmål om avsløringene til New York Times.

– Dette er falske nyheter, svarte president Donald Trump.

Han fortsatte med å si at dette er samme sak som var fremme for noen år siden. Trump hevder at han har betalt mye i skatt.

– Jeg har betalt skatt, men skatteetaten har ikke behandlet meg rett, sa Trump.

Trump skal ikke på forhånd ha vist at New York Times kom med sine avsløringer søndag.

– Nei, det var jeg ikke klar over. De skriver alltid negative saker om meg, sa Trump.

Trump har tidligere vært kritisert for å ikke gi pressen innsyn i sine egne skattemeldinger.

I 2018 gjennomgikk New York Times over 100.000 sider med offentlige dokumenter som omhandler Trump-familiens økonomi.

Da skrev avisen at Trump og søsknene hans hjalp sin far med å unndra skatt på 1990-tallet. Noe Trump selv skal ha tjente gode penger på.

Donald Trump har flere ganger fremstilt seg selv som en milliardær som har tjent sine egne penger.