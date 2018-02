Peker ut krigsforbrytere i FN-rapport

En ny FN-rapport om forholdene i Sør-Sudan beskriver grusomme detaljer om drap, tortur og voldtekt. I mange tilfeller er barn og unge enten ofre eller utøvere av volden. Begge sider i konflikten bruker barnesoldater, og en fjerdedel av alle som blir voldtatt er barn, heter det i rapporten.

Også eldre blir rammet. Rapporten forteller om en 85 år gammel kvinne som ble gjengvoldtatt før hun ble tvunget til å se på at hennes mann og sønn ble drept.

I rapporten skrives det også at FN har identifisert 41 personer de mener er ansvarlige for krigsforbrytelser. Blant disse er tre guvernører og 30 generaler. Navnene er ikke offentliggjort, i hovedsak fordi det ikke finnes domstoler som kan straffeforfølge sakene.

Les også: Flykter fra hungersnød til fienden

230 vitner, 58 000 dokumenter

– Domstolen kan bli opprettet og begynne arbeidet straks. Ifølge fredsavtalen fra 2015 kan ikke de som er anklaget for krigsforbrytelser ha offentlige stillinger. Dette er den eneste måten å hindre at millioner av mennesker får livene ødelagt, sier Yasmin Sooka, leder for FNs menneskerettskommisjon.

De som har jobbet med rapporten har intervjuet 230 vitner til hendelser og gått gjennom 58.000 dokumenter. Ikke alle hendelsene er omtalt i rapporten, men FN sitter på bakgrunnsmateriale på flere saker.

Verdens raskest voksende flyktningkatastrofe

Rundt 4 millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine siden 2013. FN regner situasjonen i Sør-Sudan som verdens raskes voksende flyktningkrise.

Sør-Sudan ble en uavhengig stat i 2011 etter langvarig borgerkrig med Sudan. I 2013 blusset volden opp på nytt etter at president Salva Kiir ga landets visepresident Riek Machar sparken.

Grove brudd på ytringsfriheten

FN har også nylig publisert en rapport om ytringsfriheten i Sør-Sudan. Heller ikke den er lystig lesning.

I rapporten fortelles det om minst 60 eksempler på grove brudd på ytringsfriheten i Sør-Sudan mellom juli 2016 og desember 2017. Blant disse er drap på politiske motstandere, arrestasjoner og sensur eller stenging av aviser og nettaviser.