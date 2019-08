På denne planeten kunne du ha bodd – men det ville vært litt tungt

Astronomene har det med å gi presise, men ikke akkurat så romantiske navn til nyoppdagede planeter. GJ 357d føyer seg fint inn i rekken. Det betyr ikke at planeten må være et kjedelig sted.

Det er folkene tilknyttet det nye Nasa-observatoriet Tess som har funnet planeten. Den både er, og ikke er, som jorden. Funnet er offentliggjort i publikasjonen Astronomy and Astrophysics.

RØDE DVERGSTJERNER: Planeter rundt røde dvergstjerner har noen unike egenskaper, og noe spesielle utfordringer. Foto: Nasa

Et meget spesielt sted

Hadde du stått på overflaten så ville du kunne se en veldig stor rød sol hele dagen. Det er fordi stjernen planeten sirkler rundt er en rød dverg. For å kunne holde seg på plass ved en så liten, i astronomisk forstand, tass, så må den være rett ved. Det er på grunn av gravitasjonskraften.

Så nær stjernen er den, at turen rundt, det vil si et år, er snaut 56 dager. En annen effekt, er at den lille dvergen vil være så nær at den vil se veldig stor ut på himmelen.

Trenger et teppe

Det vil være en himmel som ikke er blå, men som sannsynligvis vil ha en guloransje farge. Det vil også være litt mørkt der. Mesteparten av energien fra stjernen blir strålt ut som varmebølger, og ikke synlig lys.

Det er likevel nok energi tilgjengelig for at liv kan leve og vann flyte. Det vil si, dersom planetens atmosfære kan fungere som et varmeisolerende teppe. Det er det som skjer på jorden.

MANGE PÅ ET LITE OMRÅDE: Det er minst to andre planeter i nærheten av GJ 357d. De sirkler stjernen i enda tettere baner. Foto: Cornell University

På himmelen vil det også være noe som er tatt rett ut fra science fiction litteraturen. Planeten er ikke alene i dette solsystemet. Den har minst to naboer. Store planeter som også går rundt stjernen. Disse planetene vil være så nær at de vil kunne se ut som vår måne på himmelen.

Vil være misfornøyd med vekten

Planeten har mer merkelig på lager, og det som kanskje vil være den mest merkbare forskjellen fra jorden, er din tyngde.

Planeten er betraktelig mer massiv enn jorden. 6,1 ganger mer. Det er derfor den kalles en «superjord».

Du vil derfor bli trykt ned mot overflaten med betraktelig større krefter enn på jorden.

Akkurat hvor mye, kan ikke astronomene si. Det avhenger av hvor stor planeten er, og det vet de ikke.

De kjenner bare massen og omløpstiden. Det er fordi de oppdaget den ved å se hvordan planeten «vogget» på stjernen mens den gikk rundt.

NYE ØYNE KOMMER: Dette er speilet til romteleskopet James Webb. Det kan samle så mye lys at det sannsynligvis vil kunne oppdage spor av liv på overflaten av GJ 357d dersom det finnes. Foto: Nasa

Kanskje det er liv der

Astronomene ønsker å studere denne planeten nærmere.

– Vi kan finne spor av liv på overflaten med de teleskopene som snart er klare til bruk, sier en av forskerne bak oppdagelsen, Lisa Kaltenegger ved Cornell University.

Les mer: Klarsignal for revolusjonerende teleskop

Astronomene er enige at det kan være liv på planeten. Det er likevel store utfordringer. Røde dverger er vanligvis mye mer aktive enn slike sedate stjerner som Solen. Kraftige strålingsutbrudd kan utelukke liv.

HAR TROEN: Lisa Kaltenegger leder Carl Sagan Institute ved Cornell. Hun mener planeten de har funnet er et utmerket mål for letingen etter liv utenfor jorden- Foto: Jason Koski / Cornell Marketing

Et annet mulig problem er hvor nær den er sin stjerne.

Astronomiske objekter som beveger seg i så tette baner, har det med å bli låst fast med én side pekende mot det de sirkler rundt. Det er det som har skjedd med vår egen måne, og er grunnen til at vi bare ser en av sidene.

Har dette skjedd med GJ 357d, så vil det kanskje være så merkelig forhold på overflaten at liv som vi kjenner det, ikke har noen plass.