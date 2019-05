Debatten om de nye abortlovene som er vedtatt i delstater som Alabama, Mississippi, Georgia, Ohio og Kentucky øker i intensitet. Kritikere mener at lovgivingen er i strid med en høyesterettsdom fra 1973 der det ble fastslått at abort er tillatt i hele USA.

Abortdemonstrant foran Høyesteretts bygning i Washington D.C. i en drakt inspirert av TV-serien The Handmaid's Tale bygget på Margaret Atwoods roman. Foto: JAMES LAWLER DUGGAN / Reuters

Utenfor Høyesteretts bygning i Washington D.C. samlet demonstrantene seg med slagord som: «Beskytt sikre og lovlige aborter.», «Mitt raseri får ikke plass på denne plakaten» og «Abort er en helsetjeneste».

Der møtte også representanter for flere interesseorganisasjoner opp. De utfordrer de nye abortlovene i rettssystemet. Sakene kan bli anket helt til Høyesterett.

De nye lovene innebærer ikke at abort automatisk blir forbudt i de to delstatene.

Demokrater vil ha ny føderal abortlov

Flere demokratiske politikere som kjemper om presidentnominasjonen møtte også opp utenfor Høyesteretts bygning.

En av dem var Kirsten Gillibrand, som beskyldte president Donald Trump for å ha bidratt til det som nå skjer.

Senator og en av demokratenes presidentkandidater, Kirsten Gillibrand, gikk til angrep på president Donald Trump i sin appell foran Høyesterett. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

– Dette er begynnelsen på president Trumps krig mot kvinner. Hvis han ønsker seg en slik krig, skal han få den – og han vil til slutt tape, sa Gillibrand.

Trump har støttet abortmotstandere i USA, men har gitt uttrykk for at abortloven som er vedtatt i Alabama er for streng fordi den ikke gir noen unntak for kvinner som er utsatt for voldtekt eller incest.

Flere av demokratenes presidentkandidater har tatt til orde for at retten til abort blir slått fast i en føderal lov, slik at denne rettigheten ikke skal være avhengig av Høyesteretts kjennelse fra 1973, kjent som Roe v. Wade.

Det var også protester mot de nye abortlovene i St. Louis i delstaten Missouri Foto: Robert Cohen / AP

Frykter Høyesterett

– Dette er første gang i min levetid at jeg frykter en endring, sa en av demonstrantene i Washington D.C., 43 år gamle, Tracy Leaman, til Reuters. Det er en reell risiko for at Høyesterett vender seg mot oss, sa hun.

En annen av demonstrantene var 66 år gamle Kathy Kleeman, sa til The Guardian at det er viktig for alle kvinner i USA å beskytte retten til selvbestemt abort.

– Jeg husker tiden før Høyesteretts avgjørelse i 1973, for da var det tilfeldig om man fikk abort eller ikke – og det kunne være veldig farlig. Vi må ikke komme tilbake dit

De nye og strengere abortlovene i flere delstater har blitt kjempet fram av konservative kristne grupper i USA. De mener at et foster må ha de samme rettigheter som en barn, og ser på abort som drap. Høyesterett har etter Trumps siste to utnevnelser av nye medlemmer, en konservativ majoritet på 5 mot 4 dommere.