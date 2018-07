I morgentimene mandag samlet redningsmannskaper seg ved foten av den aktive vulkanen Rinjani på øya Lombok i Indonesia. De forberedte seg på å evakuere omkring 560 turgåere og guidene deres.

– Fotturistene som har sittet fast er både indonesiere og utlendinger fra blant annet USA og Thailand, sier sjefen for Mount Rinjani national park, Sudiyono, til The Guardian.

Redningsmannskaper jobber med å få ned turgåerne fra to steder på den aktive vulkanen. Rundt 500 skal sitte på det ene punktet, og 60 på det andre. Foto: Str / AP

Populært reisemål

Vulkanen Rinjani er et svært populært reisemål kjent for sine fine fotturer. Etter et kraftig jordskjelv som inntraff sent lørdag kveld, er veiene ned fra vulkanen ødelagt som følge av jordskred. Nå får hundrevis av fotturister hjelp av 184 personer fra militæret, politiet og medisinsk personell til å komme seg ned.

– De har fått råd om å bli der de er og holde seg rolig fram til redningsarbeiderne kommer, sier Sudiyono, som bruker bare ett navn slik som mange andre indonesiere.

Den aktive vulkanen er 3 726 meter høy, og er den andre største i Indonesia. Bildet viser et vulkanutbrudd i 2015. Foto: Antara Foto / Reuters

Kraftig jordskjelv

Jordskjelvet som førte til jordskred på vulkanen, hadde en styrke på 6,4 og har ført til skader på mer enn 1.000 bygninger. Minst 16 personer er bekreftet omkommet som følge av jordskjelvet og påfølgende jordskred.

Jordskjelvet hadde sentrum sju kilometer under jordens overflate, rundt 50 kilometer nordøst for byen Mataram øst på Lombok.

Det kraftige skjelvet, som fikk innbyggerne til å flykte fra hjemmene sine i panikk, ble fulgt av to nye jordskjelv i tillegg til over 130 etterskjelv. To av etterskjelvene hadde en styrke på over 5.

Mandag besøkte presidenten i Indonesia, Joko Widodo, ofre for jordskjelvet. Widodo kom også for å se til at innbyggerne får den hjelpen de trenger til å bygge opp husene som ble ødelagt av i løpet av helgen.