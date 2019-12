Over 1,5 millioner vil stoppe komedie med homofil Jesus

En brasiliansk Youtube-gruppe står bak komedien med den norske tittelen «Jesu første fristelse».

Den ble først sluppet av Netflix i Brasil 3. desember, og det er også her protestene startet.

Nå har over 1.600.000 skrevet under en nett-kampanje for å få filmen fjernet fra strømmetjenesten.

– Angriper 86 prosent av befolkningen

I komedien antydes det at Jesus har et seksuelt forhold til vennen Orlando. Slik presenterer Netflix den 46 minutter lange filmen:

«Jesus, som er på vei til å runde 30, tar en uventet gjest med hjem for å møte familien. En julespesial så hinsides at den bare kan komme fra Porta dos Fundos.»

Sønnen til Brasils president, Eduordo Bolsonaro, er en av dem som kritiserer Netflix, skriver avisen Independent.

– Vi er for ytringsfrihet, men er det verdt å angripe troen til 86 prosent av befolkningen? spør han på Twitter.

I Brasil er rundt 65 prosent katolikker og over 20 prosent protestanter.

Biskop Henrique Soares da Costa skriver på Facebook at han har avsluttet abonnementet sitt på streamingtjenesten, og fordømmer filmen som blasfemisk, vulgær og respektløs.

Filmen er også tilgjengelig for norske Netflix-brukere, men redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen har ikke hørt om noen reaksjoner fra kristne i Norge.

– Dette er ikke noe nytt. Jesus er tidligere blitt tolket inn i ulike typer seksuell adferd. Dette ser jeg på som godt innenfor ytringsfriheten, sier Selbekk til NRK.

Vant Emmy

Humorgruppen Porta dos Fundos har svart på kritikken med en offisiell uttalelse:

– Vi verdsetter kunstnerisk frihet og humor gjennom satire innen de mest mangfoldige kulturelle temaene i samfunnet vårt, og mener at ytringsfrihet er viktig i et demokratisk land.

Det er ikke første gang gruppen lager satire med Jesus i hovedrollen. Fjorårets komedie «The Last Hangover» fremstiller det siste måltidet som et fyllekalas, og for denne vant gruppen en internasjonal Emmy-pris.

Les også: En muslims beretning fra julebordet