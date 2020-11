Minst fire personer ble drept da det ble skutt på flere steder i den østerrikske hovedstaden Wien mandag kveld. Tre personer ligger fortsatt kritisk skadet på sykehus.

Den antatte gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet etter ni minutter. Mannen er identifisert som Kujtim Fejzulai, en 20 år gammel IS-sympatisør med bakgrunn fra Nord-Makedonia.

I sommer forsøkte han å kjøpe våpen. Noe Østerrikske myndigheter ble varslet om.

– Slovakisk politi ble i sommer informert om at mistenkelige personer fra Østerrike forsøkte å kjøpe ammunisjon i Slovakia.

De klarte imidlertid ikke å gjennomføre kjøpet, sier politiet i en uttalelse.

Ble ikke fulgt opp

Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer innrømmer at tipset fra Slovakia ikke ble fulgt godt nok opp.

– Tilsynelatende gikk noe galt i de påfølgende kommunikasjonstrinnene, sier Nehammer.

En granskingskommisjon skal nå se nærmere på håndteringen av saken.

Folk har lagt ned blomster og lys i gatene der angrepet skjedde. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Tilknytning til IS

Fire mennesker ble drept og 22 personer såret da den antatte gjerningspersonen åpnet ild mandag midt i den østerrikske hovedstaden.

Politiet tok seg natt til tirsdag inn i den drepte 20-åringens leilighet, der det ble funnet materiale som knytter ham til IS.

Fejzulai var tidligere dømt til 22 måneder i fengsel for å ha forsøkt å slutte seg til IS. Han var del av et program for avradikalisering og slapp ut på prøve i desember.

Tirsdag opplyste Nehammer at 14 personer er pågrepet i forbindelse med angrepet, men foreløpig antas det at det kun var 20-åringen som sto bak.