Orkanen Irma: – Det var som om en bombe eksploderte

Den voldsomme orkanen Irma, som er mer enn 50 kilometer i diameter, traff i natt norsk tid flere øyer i Karibia.

– Jeg gjemte meg under bordet med en madrass til beskyttelse over meg. Det var som om en bombe eksploderte, jeg kjente at bakken og veggene skalv. Jeg ble skrekkslagen, det var forferdelig. Man kjente seg liten og ubetydelig, sier 27 år gamle Kevin Barralon til radiokanalen RMC.

Kjente ikke igjen landskapet rundt seg

Han forteller at ødeleggelsene rundt ham på Saint-Barthelemy var enorme og at han ikke kjente igjen landskapet rundt hjemmet sitt da det hele var over.

Kevin har lagt ut dette bildet av ødeleggelsene han fikk se da orkanen hadde reist videre. Foto: Kevin Barrallon / AFP

– Man skulle tro en bombe hadde slått ned og brent opp all vegetasjon. Det er ingen blader igjen på trærne, på flere hus er taket revet av, sier han.

27-åringen har lagt ut mange bilder fra ødeleggelsene på sin facebookside og der skrives det nå stadig kommentarer fra folk som er bekymret og lurer på hvordan det har gått med familie og venner.

Flyplass ødelagt

Irma er den kraftigste orkanen som noen gang er registrert i Atlanterhavet og uværets herjinger har tatt liv. Ifølge franske myndigheter er det hittil registrert åtte døde på øyene Saint-Martin og Saint-Barthelemy. Innenriksminister Gérard Collomb sier på fransk radio at han frykter dødstallene vil stige når redningsmannskaper får oversikten over situasjonen på de forskjellige øyene i området.

Nederlands statsminister Mark Rutte sier flyplassen på Saint-Martin er ødelagt og at det dermed ikke er mulig å komme seg til øya med fly.

Han sier de foreløpig ikke har fått noen meldinger om dødsfall på den nederlandske delen av øya.

Den nederlandske marinen sier de har sett helikopterbilder som viser enorme ødeleggelser på den nederlandske siden av St. Martin.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Halvparten hjemløse

På Baruba er ødeleggelsene totale og myndighetene der de vil søke internasjonal hjelp når skadene skal repareres. Gaston Browne, som er statsminister på Baruba og Antigua, sier til BBC at halvparten av de 1800 innbyggerne på Baruba er blitt hjemløse.

Bilder fra den nederlandske delen av Saint-Martin, lagt ut av Karel van Oosterom, nederlandsk FN-representant:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mange hus har fått blåst av taket og hoteller står under vann.

Frankrikes president Emmanuel Macron opplyser at han vil besøke de rammede franske øyene så snart været tillater det.

Hamstrer for flere uker

På Bahamas forbereder folk seg på det som kan komme. Den danske konsulen der, Pia Farmer, sier til Danmarks Radio at de har mat og vann for flere uker fremover.

– Vi er avhengig av at matvarer importeres fra Florida og noen ganger kommer ikke skipene til øyene for en god tid etter et slikt uvær, forklarer hun.

Det nasjonale orkansenteret sier orkanen trolig vil svekkes til kategori 4 når den treffer land i Florida en gang i løpet av helgen.