Kraftigste orkan noensinne i Atlanterhavet på vei mot Florida

Sentrum av orkanen Irma lå tirsdag kveld tre hundre kilometer øst for øya Antigua.

Den beveger seg i en hastighet av nær 20 kilometer i timen.

Innbyggerne på Antigua vil merke den fulle styrken i orkanen onsdag morgen, norsk tid.

Orkanen har det siste døgnet oppholdt seg over varmt vann, og har hatt nærmest ideelle forhold for vekst.

– Irma er en ekstremt imponerende orkan både visuelt og i infrarødt, skriver den erfarne meteorologen Dan Brown ved National Hurricane Center i den siste oppdateringen om uværet.

Han forteller om målingene foretatt av fly som har trengt inn i øyet av orkanen. Instrumentene i flyet målte vind som hadde en hastighet på over 270 kilometer i timen.

– Dette betyr at Irma er den kraftigste orkanen vi har sett i Atlanterhavet, skriver Brown.

Ekspertene i den amerikanske værvarslingen har målt raskere vinder i orkaner før, men det har vært i Karibia og i Mexicogolfen.

Allerede nå begynner det å bli tomt for noen varer i Florida. Bildet er fra Miami som kan bli rammet av orkanen Irma. Foto: JOE SKIPPER / Reuters

Enige om hvor Irma skal

Meteorologene er nå sikre på hva som vil skje med Irma videre i de neste tre døgnene.

De bruker mange forskjellige modeller, som gir mer eller mindre det samme svaret.

– Modellene spriker en del etter det, forklarer statsmeteorolog John Smits.

Det som er uklart er om Irma vil komme inn over høylandet på Cuba, eller holde seg i havet nord for landet.

– Den kan bli vesentlig forstyrret og bli svakere dersom sentrum kommer inn over land på Cuba, sier Smits.

Det er viktig for innbyggerne i Florida, for etter Cuba viser modellene at Irma vil svinge nordover mot det amerikanske fastlandet.

Iram har et godt markert øye i sentrum, og vindforholdene i høyden over uværet er stabilt slik at den har fått i gang en kraftig sirkulasjon. Forholdene blir beskrevet som ideelle for vekst. Foto: AP

Kanskje mot New Orleans

Beregningene om hvor orkanen vil bevege seg etter svingen viser mange forskjellige resultater.

Noen modellkjøringer viser Irma søndag kveld og mandag som en kraftig orkan, men relativt harmløs strykende utenfor østkysten av Florida.

Andre viser at den kommer inn i Mexicogolfen og at den kanskje, men meget lite sannsynlig, treffer New Orleans.

Det var det Katrina gjorde i 2005.

Dette er forskjellige kjøringer av den europeiske modellen ECMWF. Den tykke, sorte streken viser den mest sannsynlige banen til orkanen Irma. Foto: ECMWF

En modell, den som har vist seg å være den beste til å beregne banen til orkaner mange dager i forkant, viser treff mot Key West helt sør i Florida.

Så vil Irma gå ut i havet igjen, og treffe land rett sør for Cape Coral i Florida.

Uansett hvor god denne modellen er, så er dette høyst usikkert.

National Hurricane Center oppfordrer alle i Florida til å forberede seg på en mulig orkan.

– Men, det er for tidlig å slå fast nøyaktige tidspunkt og størrelser, skriver værvarsler Dan Brown.