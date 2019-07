Opptrapping vil være farlig for hele Midtøsten

Hvis man kjører til flyplassen i Beirut kan man skimte en av grunnene til at en konflikt mellom USA og Iran kan bli farlig for hele Midtøsten.

Plakater av Hassan Nasrallah henger på lyktestolpene i den libanesiske hovedstaden, og med skjegg og briller ser lederen for den Iran-allierte gruppen Hizbollah ned på bilistene. Nasrallah har vist at han ikke er en mann som er vond å be, hvis det er Iran som ber.

Plakater av Hizbollah-leder Hassan Nasrallah danderer gatene i de sørlige forstedene i Beirut. Foto: Bilal Hussein / Ap

Og nettopp det kan Iran fort komme til å gjøre, hvis den spente situasjonen med USA tilspisses ytterligere, eller hvis det går mot en full militær konfrontasjon i Persiabukta. Da kan det i verste fall gå mot storkrig i Midtøsten.

Fortsatt opptrapping

Det er få tegn til at den spente situasjonen mellom USA og Iran vil avta med det første. Derimot er det tegn til at den tiltar, også mellom Iran og andre land som er allierte med USA:

Britiske myndigheter bekreftet torsdag at tre iranske skip forsøkte å få en britisk oljetanker til å endre kurs i Hormuzstredet. Skipet var på vei ut av Persiabukta da de iranske båtene – som antas å tilhøre Revolusjonsgarden – skal ha forsøkt å få tankskipet til å endre kurs og stanse i iransk farvann. Men den britiske oljetankeren var beskyttet av den britiske fregatten HMS Montrose. Den skal ha rettet våpen mot de iranske båtene, og slik skal en svært kinkig situasjon ha blitt avverget.

Iran nekter for å ha hatt noe med det å gjøre. Men det blir neppe tatt på alvor i London. Irans president Hassan Rouhani varslet nemlig i går at den britiske arrestasjonen av et iransk oljeskip utenfor Gibraltar i forrige uke ville få konsekvenser. Det iranske skipet ble stanset etter mistanke om at det skulle frakte olje til Syria, i strid med EU-sanksjonene mot det krigsherjede landet.

Konsekvenser

Ukens episode i Hormuzstredet er alvorlig – men kanskje ikke den aller mest alvorlige av en lang liste av hendelser de siste månedene. Disse inkluderer nedskytingen av en amerikansk drone, flere angrep på oljetankere, nye amerikanske sanksjoner mot Iran, et amerikansk nesten-angrep mot iranske militære anlegg, og Irans brudd på atomavtalen.

Likevel kan episoden i Hormuzstredet få flere konsekvenser:

Den kan gjøre det lettere for USA å få støtte til planen om etablere en internasjonal militærkoalisjon som skal eskortere tankskip gjennom stredet. Det er en koalisjon der Norge er bedt om å delta. Av Iran vil en slik koalisjon bli sett på som en opptrapping – en opptrapping de kan komme til å svare på.

Den kan gjøre det enda vanskeligere for Storbritannia og landets europeiske allierte å holde liv i atomavtalen med Iran,. Avtalen er i ferd med å rakne i sømmene etter at USA trakk seg ut i fjor.

Avtale under press

Dette skjer samtidig med at atomavtalen er under ekstra press. Iran varslet nylig at de har overgått avtalens grense for lagring av uran – noe som førte til et krisemøte i Det internasjonale atomenergibyrået IAEA i Wien i går.

Omtrent samtidig langet president Trump ut mot Iran på Twitter. Han anklaget landet for å i hemmelighet ha anriket uran, og varslet flere sanksjoner. Iran benekter anklagene.

Irans ambassadør til IAEA, Kazem Gharib Abadi, under en pressekonferanse etter et IAEA-møte i går. - Vi har ingenting å skjule, sier han. Foto: ALEX HALADA / AFP

Alt dette kan i verste fall føre til ytterligere opptrapping. I tillegg viser episoden med det britiske skipet at den iranske Revolusjonsgarden trolig fortsetter å trappe opp. Det er risikabelt.

Med et amerikansk presidentvalg neste år og lederstrid og Brexit i Storbritannia, ønsker neppe noen en militær konfrontasjon nå. Det kan koster for mye politisk. Men i en så spent situasjon kan et lite feiltrinn eller feilberegning fra den ene eller andre siden føre til det likevel.

Farlig for hele Midtøsten

Når en konflikt mellom USA og Iran beskrives som farlig, er det ikke bare fordi det er en global og en regional stormakt som risikerer å barke sammen. Det er også fordi begge land har allianser på kryss og tvers av Midtøsten – allianser med tydelige konfliktskillelinjer. På den ene siden står USA, Saudi-Arabia og Israel, på den andre Iran, Syria og Hizbollah i Libanon.

Og det er der vi kommer tilbake til plakatene langs veien i Beirut. De er lokale, men likevel globale, portrettene av Hassan Nasrallah som danderer store deler av det sørlige Libanon. Dette er områder Hizbollah kontrollerer, helt ned til grensen mot erkefienden Israel.

Hvis konflikten mellom USA og Iran tilspisser seg, risikerer man at en rekke land og aktører blir dratt med i dragsuget. Blant annet:

En militær konfrontasjon mellom Israel og Hizbollah i Libanon, i verste fall krig av typen vi så sommeren 2006, der flere tusen ble drept.

Økt konfrontasjon mellom Saudi-Arabia og den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen.

Stedfortrederkonfliktene mellom Iran og Saudi-Arabia øker i styrke, ikke bare i Jemen og Libanon, men også i Syria og spesielt Irak. Og med disse øker den sekteriske volden og spenningen mellom sunnier og sjiaer i hele regionen. Dette er et kaos som ekstremistiske grupper som IS har vist seg å kunne utnytte.

Et slikt scenario er det all mulig grunn til å forsøke å unngå. Selv mindre grader av disse scenariene kan få store konsekvenser for fred og sikkerhet i hele regionen. I den spente situasjonen som rår nå, håper mange av Midtøstens innbyggere at partene trår varsomt, både til havs, til lands, og i diplomatiet.