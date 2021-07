Opposisjonen mener presidenten har kuppet makten i Tunisia

Tunisisk politi har stormet nyhetskanalen Al Jazeeras kontor i hovedstaden Tunis, melder kanalen på sin nettside. Journalistene har blitt fratatt alt utstyr og nektes adgang til bygget.

Samtidig preges Tunis av store demonstrasjoner. Søndag 25. juli kastet president Kaïs Saïed regjeringen fra makten, og stanset parlamentets arbeid i 30 dager.

Opposisjonen kaller det for et kupp.

Saïed har støtte fra hæren, og mener grunnloven gir ham rett. Men han har enda ikke utnevnt noen ny statsminister.

SPLITTENDE: President Kaïs Saïed er politisk uavhengig men sosialt konservativ, og har tidligere uttalt at han er for å reformere det politiske systemet i Tunisia. Foto: Zoubeir Souissi / Reuters

Fra pandemi og økonomisk krise til politisk krise

Tunisia gjennomgår en økonomisk krise, og smittetallene er høye. De tre første månedene i år krympet økonomien i landet med 3 prosent.

Den politiske krisen i Tunisia kommer etter måneder med fastlåste forhandlinger. På den ene siden er Saïed, som er politisk uavhengig, og på den andre, et splittet parlament.

NØKKELSPILLER: Rached Ghannouchi leder opposisjonspartiet Ennahda, som betegner seg selv som et moderat islamistisk parti. Foto: Jihed Abidellaoui / Reuters

Den 80 år gamle parlamentspresidenten Rached Ghannouchi leder opposisjonen, det moderate islamistiske partiet Ennahda. Han kaller president Saïeds handlinger for et «angrep på demokratiet», og et «politisk kupp». Nå har han bedt tunisiere ta til gatene.

Selv sitter Ghannouchi mandag foran parlamentet i protest. Med seg har han flere parlamentsmedlemmer, på tvers av politiske partier. Rundt dem slåss demonstranter med politiet.

Samtidig har motdemonstranter gått ut og markert sin støtte til president Saïed. De mener det er Ghannouchi som setter frihetene i Tunisia i fare.

FREDSPRIS: Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog hilser ut mot Karl Johans gate i Oslo etter å ha mottatt Nobels fredspris i 2015. Foto: Odd Andersen / AFP

Et siste slag i baugen for Den arabiske våren?

Tunisia har blitt sett på som det eneste landet der Den arabiske våren lyktes.

Det kalles for sjasminrevolusjonen. Etter 28 dager med voldsomme demonstrasjoner i 2011 gikk diktatoren Ben Ali av, og frie demokratiske valg ble avholdt.

I 2015 fikk Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog Nobels fredspris for arbeidet med demokratiseringen av landet.

DIKTATORER: Tunisias tidligere diktator Zine El Abidine Ben Ali (t.v.) poserer sammen med blant annet Libyas tidligere diktator Muammar Ghaddafi (andre f.h.) og Egypts tidligere diktator Hosni Mubarak (t.h.) under et arabisk-afrikansk toppmøte i Libya i oktober 2010. Foto: Khaled Desouki / AFP

Tunisia var en glanshistorie, mens resten av den arabiske verdenen heller gikk mot krig og urolighet.

Mange frykter nå at Tunisia skal gå samme vei som Egypt. Etter en kort periode med demokrati, har president Abdel fattah al-Sisi ledet et autoritært regime siden 2014.

– Saïed er en ny Sisi som vil samle all makten for seg selv. Vi vil stå opp mot dette kuppet mot revolusjonen, sier Imed Ayadi, et medlem av Ennahda, til Reuters.