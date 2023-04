Algerie og Marokko har store problemer med tørke, men aller verst er det i Tunisia.

Tre år med tørke har tømt vannreservoarene. Siden i fjor høst har det bare regnet 20 prosent av det normale.

Nå har myndighetene i Tunisia satt i verk strenge tiltak for å få folk til å bruke mindre vann som leveres i rør:

Vannet blir skrudd av i sju timer om natten, fra ni om kvelden til fire om morgenen.

Det er ikke lov å bruke vann til å vaske biler.

Det er ikke lov å vanne grønne områder eller å vaske gater.

Vann skal ikke lenger brukes til vanningsanlegg i jordbruket.

Kvinner nær den tunisiske byen Korba plukker jordbær denne uken. Nå har myndighetene forbudt bruken av vann fra reservoarene til vanning i jordbruket. Foto: FETHI BELAID / AFP

Verre enn Sør-Europa

Store deler av det sørlige Europa er inne i en flerårig tørke. I Catalonia i Spania er vannreservoarene nesten tomme for vann.

Se bildene: Vannkrisen i Catalonia

Enda verre er det i Maghreb-området i Nord-Afrika. En oversikt fra European Drought Observatory viser områdene rundt Middelhavet.

Der er det store områder i Nord-Afrika som er farget rødt; fargen som viser den verste tørkesituasjonen.

Demningen Sidi Salem nord i landet, som er en viktig leverandør av drikkevann til flere regioner i Tunisia, har kun nådd 16 prosent av sin maksimale kapasitet på 580 millioner kubikkmeter som følge av lite regn, ifølge offisielle tall.

Et kart fra European Drought Observatory i mars viser at landene i Nord-Afrika er hardest rammet av tørke. Rødt viser de hardest rammede områdene. Foto: European Drought Observatory

Frykter for kornhøsten

Nå frykter folk i Tunisia at tørken vil gå ut over kornhøsten. En EU-rapport fra februar advarer om alvorlig tørke tidlig i år etter hetebølger og tørke i 2022.

– Det kan få følger for landbruket før sommeren 2023, står det i rapporten.

Ifølge EU ligger kornhøsten i Maghreb i år an til å bli 15–24 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste fem årene.

For Tunisia ligger den an til å bli enda verre. Mohamed Rjaibia fra det tunisiske bondelaget sier til Reuters at årets kornhøst vil bli på 200.000-250.000. Det vil i så fall være under en tredel av de 750.000 tonn som ble høstet i 2022.

Den elendige kornhøsten skjer samtidig som krigen i Ukraina gjør det dyrt og vanskelig å importere korn.

To kvinner i Tunis henter vann fra en lokal brønn etter at myndighetene har skrudd av drikkevannet i deler av landet. Foto: JIHED ABIDELLAOUI / Reuters

Blir varmere og tørrere

Tunisia har alltid vært avhengig av å samle vann i reservoarer om vinteren for så å vanne om sommeren, skriver The Guardian.

Infrastrukturen er blitt gammel og vannrørene lekker stadig mer. Verdens naturfond (WWF) sier at rundt 30 prosent av vannet blir borte før det når frem til en kran.

Samtidig treffer klimakrisen hardt i landet. En oversikt fra USAID viser at temperaturen vil stige med opptil 3,8 grader frem til 2050.

Samtidig vil det regne minst 4 prosent mindre i den samme perioden. 4 prosent høres kanskje ikke ut som så mye, men for et land som ligger på kanten av Sahara-ørkenen teller hver dråpe.