Det lille landet ved Persiabukta er blant verdens ti største produsenter av både olje og gass.

Tallene viser også at landet er et av de som slipper ut mest CO₂ per innbygger.

I fjor slapp hver innbygger i UAE ut 21,79 tonn CO₂ per innbygger. Det er nesten tre ganger mer enn de 7,57 tonn CO₂ som hver nordmann slipper ut.

Nå skal landet arrangere klimatoppmøte i november 2023, kjent som COP 28.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, sier at det er grunn til å sette spørsmålstegn ved betydningen av at et klimatoppmøte holdes i et land som ikke bare produserer og eksporterer svært mye olje og gass, men som også har veldig store utslipp per innbygger.

– Landet må da vise lederskap og et reelt ønske om å fase ut fossile brensler, i tillegg til tiltak i alle andre sektorer, sier Andaur.