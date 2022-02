Oberstløytnant: – Det blir en lang og blodig kamp

Flyalarmen går i Kyiv ved 22-tiden i kveld, melder avisen Kyiv Independent på Twitter.

Folk blir bedt om å søke tilflukt i bomberom og kjellere.

Ukrainas ambassadør til Østerrike Olexander Scherba skriver på Twitter at de har fått rapporter om at russiske bombefly har tatt av fra Krim i retning Kyiv.

Minst 198 sivile ukrainere, blant dem tre barn, er drept som følge av invasjonen, ifølge ukrainske myndigheter. Over 1000 skal være såret.

En rådgiver for president Zelenskyj hevder 3500 russiske soldater er drept eller såret så langt i krigen.

– Det blir en lang og blodig kamp

Den største fremgangen så langt for russerne har vært i sør, nord for Krimområdet som ble okkupert i 2013, sier Geir Hågen Karlsen som er oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole.

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Det som er av størst strategisk interesse for Putin er angrepet mot Kyiv og der har russiske styrker møtt stor motstand.

– De mislykkes med det kuppaktige forsøket på å ta en flyplass med helikopter den første morgenen. Vi kan nok forvente harde og lange kamper der. Det siste jeg hørte nå var at det er store russiske styrker på vei for å forsterke rundt Kyiv, sier Karlsen til NRK.

– Hva er den store utfordringen i Kyiv?

– Forsvareren har alltid fordelen i en by. Du kan alltid gjemme deg i solide murbygninger og blokkere gatene, og Kyiv har nesten tre millioner innbyggere og det er en stor by. Jeg tror, og basert på historiske erfaringer, at det blir en lang og blodig kamp.

En mann ser ut av et ødelagt vindu etter den russiske militæroffensiv mot Kyiv lørdag. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Han sier at ukrainerne har en kampvilje som han aldri har sett før.

– Helt fra presidenten til gamle folk står på gaten i boblejakke og Kalasjnikov, sier Karlsen.

Karlsen mener Putin har gjort tre feilvurderinger:

Han har undervurdert den ukrainske motstanden.

Han har undervurdert hvor samlet resten av vesten står rundt Ukraina og hvor mye støtte de får.

Han har undervurdert hvor upopulært dette kommer til å være i Russland.

– Misnøyen i Russland kommer til å vokse etter hvert som tapstallene stiger. Og de blir nok store, sier Karslen.

I løpet av de siste tre dagene er over 2500 personer pågrepet i anti-krigsdemonstrasjoner i Russland, ifølge den russiske menneskerettighetsgruppen OVD-Info, skriver The Guardian.

En død russisk soldat ligger nær et russisk militærkjøretøy i utkanten av Kharkiv i Ukraina lørdag. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Sivile som bryter portforbudet vil bli ansett som fiender

Ordføreren i Kyiv har innført portforbud i byen fra i ettermiddag og frem til mandag morgen. Folk som befinner seg utendørs mellom 17.00 og 8.00 vil bli regnet som fiender, opplyser ordføreren.

Portforbudet er utvidet for å forbedre forsvaret av byen.

– Alle sivile som befinner seg i gatene under portforbudet, vil bli regnet som medlemmer av fiendens sabotasje- og rekognoseringsgrupper, skriver ordfører Vitalij Klitsjko.

De som bryter portforbudet vil bli ansett som fiender. Frem til nå har portforbudet kun vært gjeldende på kveld og nattestid.

En tom gate i Ukrainas hovedstad Kyiv samtidig som russisk militære angriper landet. Det er innført utvidet portforbud i Kyiv for å forbedre forsvaret av byen som er under beleiring fra russiske styrker. Foto: Aytac Unal / Anadolu Agency/NTB

– Gir ordre om å angripe fra alle kanter

Den russiske hæren har fått ordre om å utvide offensiven i Ukraina «fra alle kanter» etter at Kyiv nektet å holde samtaler i Hviterussland, sier Russland.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov, beordret Putin russiske styrker til å stanse fremrykkingen i Ukraina tidligere fredag.

Offensiven skal ha blitt satt på vent i påvente av mulige forhandlinger mellom Ukraina og Russland, heter det i meldingen fra nyhetsbyrået Ria.

Peskov anklaget Ukraina for å forlenge konflikten ved å nekte å møtes til samtaler. Ukraina nekter for at de har avvist forhandlinger med Russland.

Storbritannia sier den russiske offensiven har blitt forsinket som følge av logistikkutfordringer, drivstoffmangel og fordi russerne har fått større motstand enn de hadde ventet fra ukrainske styrker.

En ukrainsk soldat undersøker en nedbrent militærlastebil i en gate i Kyiv lørdag 26. februar. Russiske tropper stormet mot Ukrainas hovedstad lørdag. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Vi har spolert planene deres

En rådgiver for Ukrainas president sier de er klare for diskutere våpenhvile, men at Russland har lagt til rette for umulige forhold for forhandlinger.

– Vi støtter forhandlinger om våpenhvile, men ikke ultimatum.

Rådgiveren avviser russiske påstander om at ukrainerne har nektet å forhandle.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Kyiv fortsatt er intakt og at de vil kjempe så lenge det trengs.

– Folket vårt var forberedt på å forsvare seg og det gjorde okkupasjon umulig, sier Zelenskyj.

I en videosendt tale lørdag sa den ukrainske presidenten at deres styrker hadde stanset Kremls framstøt for å ta Kyiv og avsette ham. Han ba samtidig det russiske folk om å legge press på president Vladimir Putin for å stanse invasjonen.

– Vi har spolert planene deres, sa Zelenskyj. Han la til at ukrainske styrker hadde kontroll over både Kyiv og de viktigste byene rundt.

Ukrainas president: - Ikke tro på falsk informasjon, jeg er her Du trenger javascript for å se video.

Har delt ut 25.000 automatvåpen i Kyiv

Det er delt ut 25.000 automatvåpen til innbyggere i Kyiv for å stagge ned russiske angrep. ifølge innenriksminister Denys Monastyrskyj.

Monastyrskyj kunngjorde også at det var delt ut panservernvåpen i en videomelding lørdag.

– Kyiv vil forsvare seg selv, sa Monastyrskyj.

Han sa han blir stolt over å se folk forsvare sine byer, tettsteder, gater og boliger.

– Folk organiserer seg selv. Det er ikke noe plyndring eller ran, sier han.

Tusenvis av ukrainere har meldt seg til kampen mot russiske styrker. Du trenger javascript for å se video. Tusenvis av ukrainere har meldt seg til kampen mot russiske styrker.

I den vestukrainske byen Lviv ber myndighetene borgerne nå om å væpne seg og å bidra til forsvar av byen.

De som ikke har våpen blir bedt om å lage molotov-cocktails. Flyalarmen har gått flere ganger i dag.

NRK møter en person som tilhører det lokale borgervernet.

– Vi patruljerer byen. Vi har politi her, men det er ikke så mange. Så vi vil støtte militæret. Politiet og hæren hjelper sivile hver dag, nå vil vi hjelpe dem ved å patruljere byen til fots og på sykler, sier Siergiej til NRK.

Folk venter på et tog til Polen ved jernbanestasjonen i Lviv 26. februar. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Tyskland snur – sender våpen

Den tyske regjeringen sier de umiddelbart vil sende 1000 panservernvåpen og 500 luftvernmissiler til Ukraina.

Tidligere i kveld åpnet Tyskland for at Nederland kan sende 500 tyskproduserte panservernvåpen til Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil også revurdere om Norge skal sende militært utstyr til Ukraina.

Det er ikke snakk om skarpe våpen, men annet militært utstyr som Ukraina kan ha bruk for, sier Støre til NRK.

Stortinget vedtok i 1959 at norskproduserte våpen og ammunisjon ikke skal selges til områder der det er krig eller fare for krig.

Tyskland har hatt en tilsvarende praksis, men åpnet i dag opp for at tredjeland kan eksportere tyskproduserte våpen til ukrainerne.

I tillegg sender Tyskland panservernvåpen og luftvernmissiler fra sitt eget lager.