Oldtids-palass funnet i Irak etter langvarig tørke

Den langvarige tørken i det nordlige Irak førte i fjor høst til at det ble sluppet ut vann fra Mosul-dammen for å hjelpe bøndene lenger sør i landet, skriver Independent.

Dermed ble områder som tidligere hadde ligget under vann, siden demningen ble bygget på 1980-tallet, plutselig tørrlagt.

Resultatet var at arkeologer fikk muligheten til å grave ut et palass fra Mitanniriket som først var oppdaget under en annen tørkeperiode i 2010.

Det skriver Universitet i Tübingen i en pressemelding.

Kurdiske og tyske arkeologer satte raskt i gang utgravninger ved Kemune for å se hva de kunne oppdage før palasset igjen ble oversvømmet.

Et av rommene i palasset under utgravingen. Foto: Tübingen universitet og Kurdistans arkeologiske organisasjon

Lå 20 meter fra elven

Palasset stammer fra bronsealderen og var en del av Mitanniriket, en hurrittisktalende stat som hersket i områder i dagens Irak, Syria og Tyrkia i tiden 1500–1300 f.Kr.

Arkeologene har gravet frem murer som var opptil sju meter høye og to meter tykke fra palasset som i sin tid lå på en terrasse 20 meter fra elven Tigris.

– Funnet er et av de viktigste arkeologiske oppdagelsene i regionen de siste tiårene, sier den kurdiske arkeologen Hasan Ahmed Qasim ifølge CNN.

Fragment av veggmaleri funnet i Kemune Foto: Tübingen universitet og Kurdistans arkeologiske organisasjon

Har funnet veggmalerier og leirtavler

Blant funnene som arkeologene har gjort, er rester av veggmalerier i klare rød- og blåfarger.

Veggmalerier var sannsynligvis vanlige i palasser i området i det andre årtusen f.Kr, men få har overlevd frem til våre dager.

– Funnene av veggmalerier i Kemune er derfor en arkeologisk sensasjon, sier Ivana Puljiz fra Universitetet i Tübingen.

Arkeologene har også funnet ti leirtavler med kileskrift, et av de eldste skrivesystemer i verden.

Bilder av tavlene er nå sendt til Tyskland for analyse med håp om at de skal gi informasjon om Mitanniriket.

Se hvordan nedbøren i vinter igjen har gjort området rundt Mosul-dammen grønt.

Under vann igjen

Kort tid etter at arkeologene hadde gjort seg ferdig med utgravingen, begynte en lengre nedbørsperiode i området.

Resultatet er at palasset igjen ligger under vann og det er ikke klart om eller når det igjen vil dukke frem fra vann igjen.

Dermed kan palasset igjen få den beskyttelsen som andre oldtidsminner i området manglet da IS' terrorregime herjet i området.