– Å bli sittende hjemme i stua, stille og uten å foreta meg noe, var uaktuelt, sier Kamara til NRK.

– Jeg dro til byen for å vise min støtte til demonstrantene, og avsky mot et system som opp gjennom historien har forsterket vold, misbruk og raseprofilering. Det samme systemet har beskyttet dem som har drept svarte mennesker med straffrihet.

Den norske fotballspilleren ville vise avsky mot rasisme og politivold. Du trenger javascript for å se video. Den norske fotballspilleren ville vise avsky mot rasisme og politivold.

Ola Kamara har spilt 17 kamper for det norske landslaget og har i dag en proffkontrakt med fotballklubben D.C. United. Brått havnet han midt i sentrum av demonstrasjonene etter at afroamerikanske George Floyd døde som følge av politiets voldsbruk under en pågripelse i Minnesota.

Ola Kamara hadde håp om en landslagsplass denne sesongen. Så ble alt satt på vent på grunn av koronakrisen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ble advart mot politivold i garderoben

For toppspilleren med bakgrunn som halvt sierraleonsk og halvt norsk er rasismedebatten svært personlig.

– Første gang jeg så videoen av mordet på George Floyd reagerte jeg med sinne og frustrasjon. Neste dag så jeg den igjen, denne gangen fylte tårekanalene seg opp. Idet han sa «I can't breathe», så slet jeg selv med å puste, forteller spissen.

Kamara har snart bodd fem år i USA. I 2016 signerte han med fotballaget Columbus Crew i delstaten Ohio. Der fikk han et brutalt møte med den amerikanske virkeligheten.

– En dag i garderoben gikk en lagkamerat gjennom hele prosessen for hva vi mørkhudede må gjøre hvis vi blir stoppet av politiet. Jeg fulgte ikke helt med, men ble raskt opplyst om at dette var viktig. Fordi for meg var det snakk om liv eller død. Da skjønte jeg fort at rasisme i USA er noe helt enn i Norge, forklarer han.

– Dette må stoppe nå

En av grunnene til at Kamara har valgt å delta i demonstrasjonene i Washington D.C., er at familien som består av hans kone og sønn på 4 år har valgt å bosette seg i USA.

Ola Kamara på plass i gatene i USAs hovedstad denne uken. Foto: Privat

– Jeg er ikke fornøyd med å leve i et samfunn som systematisk undertrykker svarte, og i tillegg eksisterer for å beskytte og opprettholde disse direktivene. Dette må stoppe nå, sier han.

– Hvordan vil du beskrive forholdene for afroamerikanere i USA i dag?

– Afroamerikanere er fortsatt behandlet som «second class citizens», andrerangsborgere, i USA. Hele MLS-sesongen (den amerikanske toppdivisjonen, red.anm.) flyr jeg inn og ut av forskjellige byer og stater her. Urettferdigheten mot svarte mennesker opp gjennom historien, som fortsatt holder dem nede, er synlig for alle, sier Kamara.

Lagkameratenes historier gjør inntrykk

Han forteller at han lytter mye til lagkameratenes historier om rasisme og frustrasjon over det amerikanske systemet.

– Det gjør meg utrolig trist at det er sånn. Jeg ønsker aktivt å bidra til endringene. Som en norsk mørkhudet mann med flerkulturell familie i USA, er dette viktig for meg. Likestilling for alle, uansett kjønn, hudfarge, religion eller legning, er viktig for meg.

Selv skulle Kamara ønske han hadde stemmerett i landet han bor i, fordi han vil at sønnen og fremtidige generasjoner skal vokse opp i et bedre samfunn.

– Derfor ble min kone og jeg enige om å dra sammen som en familie til demonstrasjonen i D.C. sentrum, sier han, og forteller at han planlegger å gå ut i gatene igjen for å vise sin motstand mot rasisme.

– Sterk opplevelse å delta

Håpet for spissen var en landslagsplass denne sesongen. Så ble alt satt på vent på grunn av koronakrisen. Til NRK forteller han at det er vanskelig å være vitne til det som skjer nå.

– Det er trist, frustrerende og kvalmende at vi fortsatt er her i år 2020. Men når jeg ser reaksjonen på mordet av George Floyd verden over, gir det meg håp om et moderne samfunn som ikke tolererer undertrykkelse og rasisme, sier Kamara.

– Demonstrasjonstogene består av mennesker med alle slags hudfarger og det er fantastisk å se. For min familie og meg var det en sterk opplevelse å delta.