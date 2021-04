Oksygenmangel i India: 22 døde etter lekkasje

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lekkasjen oppsto på et offentlig sykehus i Nashik i delstaten Maharashtra. 23 personer lå på respirator på sykehuset da det livsnødvendige oksygenet lekket ut av en tank på sykehusområdet, skriver CNNs Aditya Raj Kaul onsdag. Hans Twitter-melding viser en videosnutt av lekkasjen.

Ifølge Reuters er mer enn 170 pasienter på sykehuset i Nashik avhengige av oksygentilførsel.

En kvinne med oksygenmaske sitter i en ambulanse og venter på å slippe få inn på et sykehus i Ahmedabad i India. Foto: Amit Dave / Reuters

Sykehus ber om hjelp

Flere sykehus i India rapporterer nå at de ikke har nok oksygen til alle pasientene som trenger det. Myndighetene i Dehli sier at de bare har et par timer igjen med oksygen, og ber om hjelp på sosiale medier, ifølge The Guardian. Helseministeren i delstaten Masharastra, Rajesh Trope, sa onsdag at situasjonen nå er så kritisk at folk har forsøkt å rane biler som frakter oksygentanker til sykehus, melder Reuters.

En mann i byen Ahmedabad i India sitter i en rickshaw og venter på å slippe inn på et sykehus. Foto: Amit Dave / Reuters

Får ikke plass

Rajeshwari Devi på 58 år fra India, døde søndag på grunn av pusteproblemer. Da hadde hun ventet på oksygen og en seng i to dager, skriver BBC.

Da hun først begynte å oppleve pusteproblemer ble hun fraktet til et sykehus av familien, men uten påvist koronasmitte fikk hun ikke slippe inn.



Devi måtte sitte i 36 timer på venterommet med oksygenmaske, før familien fikk beskjed om at sykehuset var i ferd med å gå tom for oksygen, og at hun måtte flyttes.

I familiebilen på vei bort døde hun, kun et par minutter unna sykehuset.

– Hun kunne overlevd, hadde hun fått hjelp i tide, forteller sønnen hennes til BBC.

To kvinner fraktes fra et sykehus til et nytt et, for å klargjøre plass til flere pasienter. Foto: Ajit Solanki / AP

Rekordhøy smitte

Det dukker stadig opp lignende historier fra India, der det daglig settes rekorder i koronasmitte – og dødsfall. Onsdag har India registrert det høyeste antallet smittede på én dag, og daglige dødsfall passerte for første gang 2.000.

En mann sjekker oksygentankene på et gassleverandøranlegg i Bengaluru, før de fraktes videre til flere sykehus i India. Foto: Aijaz Rahi / AP

Den indiske varianten av koronaviruset, som er et såkalt dobbeltmutert virus, er en av årsakene til massespredningen.

I forrige uke ble denne varianten også oppdaget i Bergen.

Overbelastede krematorier

Den massive spredningen har presset helsevesenet til bristepunktet.

Folk fraktes i ambulanser på tvers av sykehus å jakt etter en ledig seng, mens andre blir nødt til å dele sengen sin med andre.

En frontlinjearbeider gjør klart for en begravelse i et krematorie i Mumbai. Foto: Francis Mascarenhas / Reuters

Tirsdag ble det meldt om at landets krematorier har vansker med å håndtere det høye antallet døde, og mange mener de offisielle dødstallene er langt lavere enn de reelle.