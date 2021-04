Indisk variant av koronaviruset oppdaga i Bergen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er Bergensavisen som melder at mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus har påvist den indiske varianten av koronaviruset i ein positiv prøve.

Det er den sokalla B. 1.617-mutanten som for første gong er oppdaga i Noreg, bekreftar avdelingssjef Elling UIvestad til NRK.

– Det er blitt ein del av jobben vår å leita etter desse virusvariantane. Så lenge Noreg er eit ope samfunn med innreise frå andre delar av verda, forventar me at me finn nye variantar heile tida.

Det var torsdag at mistanken kom. Bioingeniørane meiner dei hadde funne ein ny mutasjon i ein positiv prøve i Bergen.

– I dag har vi endeleg fått sekvensert viruset, og det viser seg å vera sokalla indisk variant. Den har vi ikkje sett i Bergen, og truleg heller ikkje i Noreg, tidlegare, seier Ulvestad til NRK.

Er i isolasjon

Han fortel at viruset er påvist hjå ein person som kom til Noreg og Bergen med fly.

– Pasienten som er bærar av dette viruset er i isolasjon, så dette har ikkje smitta vidare, seier Ulvestad.

Det er førebels usikkert kva eigenskapar denne varianten har. I India blir det sagt at mutanten er noko meir smittsam, ifølge Ulvestad.

– Men om den er meir smittsam i Noreg veit vi førebels ingenting om. Befolkningstettleiken er annleis her enn i India.

ANALYSERER PRØVER: Avdelingssjef Elling Ulvestad ved mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

«Dobbelmutant»

I mars publiserte BBC ein artikkel om virusvarianten, der det kjem fram at den indiske varianten er to mutasjonar i eitt og same virus.

Det er som kjend heilt normalt at det opprinnelege koronaviruset stadig endrar seg i ulike variantar. Forskarar jobbar no med å kartlegge kva egenskapar den indiske varianten har, til dømes om den er meir smittsam enn andre variantar.

Helsedepartementet i India har ifølge BBC gitt ein uttalelse om at ein slik dobbelmutant som dette kan vera meir smittsam.