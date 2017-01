Obama: – Jeg kommer ikke til å gi meg

Tre timer før Donald Trump formelt tar eden som USAs 45. president, tok avtroppende sjef Barack Obama farvel med sine 13,7 millioner følgere på Twitter.

– Å tjene dere har vært mitt livs ære. Dere gjorde meg til en bedre leder og en bedre mann, skriver Obama på den offisielle presidentkontoen @POTUS (kort for president of the United States).

– Jeg kommer ikke til å gi meg. Jeg kommer til å stå der med dere som en medborger, inspirert av deres sannferdige og rettferdige stemmer, gode humor og kjærlighet, fortsetter han.

Obama, som for over åtte år siden gikk til valg og vant på plattformen «change», ber folk om å fortsatt håpe på forandring.

– Jeg ber dere om å fortsatt ha troa. Ikke på min evne til å skape forandring, men på deres. Jeg tror på forandring fordi jeg tror på dere, skriver han.

Donald Trump overtar presidentembetet – og Twitter-kontoen - klokka 18, norsk tid. Alle meldingene vil slettes og arkiveres under kontonavnet @POTUS44, slik at Trump får starte med blanke Twitter-ark på den offisielle kommunikasjonskanalen.

Det er foreløpig uklart om han vil benytte seg av @POTUS-kontoen, eller holde seg til sin personlige med sju millioner flere følgere.

