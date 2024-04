O.J. Simpson er død

Ifølge familien var han omgitt av sine barn og barnebarn da han døde onsdag kveld.

De siste årene skal han ha kjempet mot prostatakreft, og helsen hans skal ha blitt forverret den siste tiden, ifølge TMZ.

I en melding på X skriver familien at han døde 10. april etter kreftsykdom.

– I løpet av denne tiden ber familien hans om å respektere deres ønsker om privatliv, skriver familien.

Bildet er det siste bildet som O.J. Simpson la ut på X. Foto: X/O.J.SIMPSON

Historiens mest sette biljakt

I 1994 ble O.J. Simpsons tidligere kone Nicole Brown Simpson, og hennes venn Ron Goodman funnet drept utenfor leiligheten hennes i Los Angeles.

O.J. Simpson ble fem dager sener bedt om å melde seg for politiet. Da han ikke meldte seg for politiet startet historiens mest sette biljakt.

Bildet viser O.J. Simpson under en av de mest sette biljaktene. Simpson satt i den hvite bilen, med mange politibiler bak seg. Foto: Joseph R. Villarin / Ap

95 millioner TV-seere skal ha fulgt med på direkteoverføringen av politijakten på en motorvei i Los Angeles.

Med 20 politibiler bak, 9 helikoptre over og tusenvis av mennesker som heiet på ham fra motorveibroer, kjørte O.J. Simpsons bil i sakte fart i flere timer.

Til slutt overga han seg til politiet og ble arrestert.

Tiltalt for drap

Den tidligere fotballproffen og TV-stjernen ble i 1994 tiltalt for drap på sin ekskone og hennes venn, men ble frikjent.

Rettssaken i 1995 ble kalt århundrets største. En svart skinnhanske med størknet blod fikk stor oppmerksomhet under rettssaken.

O.J. Simpson da han prøvde å få på den blodige hansken som politiet mente var beviset for at han var drapsmann. Foto: Sam Mircovich / AP

Forsvareren krevde at O.J. skulle ta på seg hansken for å bevise at han ikke kunne være drapsmannen.

Da Simpson slet med å få seg hansken som virket for liten for hans hender, ble det et stort TV-øyeblikk.

I et sivilt søksmål ble han senere dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til de to ofrenes familier.

I 2008 ble han dømt til 33 års fengsel for væpnet ran og kidnapping, men med mulighet for prøveløslatelse etter ni år. Han ble løslatt i 2017.

Stor kjendis

Simpson ble på 1970-tallet berømt som stjernespiller i amerikansk fotball.

Simpson var proffspiller for New York-laget Buffalo Bills fra 1969 til 1977 og for hjemmelaget San Francisco 49'ers fra 1978 til 1979.

O.J. Simpson sammen med sin tidligere kone Nicole Brown Simpson. Bildet er fra året før hun ble drept. Foto: PAUL HURSCHMANN / AP

Han ble senere skuespiller, og spilte blant annet i filmen «Towering Inferno» og i «Naked Gun»-serien.

Han var i tillegg sportskommentator, og var i mange år også å se i reklamekampanjene til bilutleiefirmaet Hertz.