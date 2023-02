Det opplyser innenriksminister i Tyrkia, Suleyman Soylu, sent mandag. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om døde eller skadde i Syria.

Meldingene om jordskjelvet kom like over klokken 18, norsk tid.

Jordskjelvet var om lag to kilometer dypt og hadde sitt episenter i byen Defne i den tyrkiske Hatay-provinsen, som grenser til Syria.

I timene etterpå ble det registrert en rekke etterskjelv.

I den tyrkiske byen Antakya skal flere bygninger ha blitt skadet, forteller øyenvitner, ifølge Reuters.

Redningsmannskap gjennomsøker en ødelagt bygning etter jordskjelvet mandag. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Tør ikke å sove hjemme

– Jeg var hjemme hos min datter da vi ble rammet av jordskjelvet, sier Nuran Sönmez til NRK.

Hun forteller at datteren hennes var i ferd med å legge barna sine på fire og åtte år da jordskjelvet rammet.

– Vi bor i tredje etasje og måtte ta med oss begge barna og løpe ned fra leiligheten vår, sier Sönmez.

– Begge barna var veldig skremt. De ropte bestefar redd oss, vær så snill.

Nuran Sönmez sammen med sine barnebarn i bilen etter ett nytt jordskjelv i Tyrkia. Foto: Privat

Sönmez befinner seg i Iskenderun i Hatay-provinsen. Hun forteller til NRK at hele nabolaget løp ut i gata, og at de nå har kommet til et roligere sted.

– Vi tør ikke å sove hjemme i natt. Her sover alle i bilene sine, sier Sönmez.

– Vi var vant til etterskjelvene etter jordskjelvkatastrofen, men skjelvet i dag var veldig kraftig.

– Trodde bakken skulle åpne seg

En lokal innbygger sier til Reuters at hun var i et telt i en park i Antakya da jordskjelvet rammet byen.

– Jeg trodde bakken skulle åpne seg under føttene mine, sier hun og holder sin 7 år gamle sønn, rapporterer nyhetsbyrået.

Øyenvitner fortalte at representanter for myndighetene løp rundt og lette etter skadde personer i byen. Det var tilløp til panikk i den ødelagte byen, som ble hardt rammet av det store jordskjelvet 6. februar.

Det seismologiske senteret for Europa og Middelhavet (EMSC) melder at kveldens jordskjelv hadde en styrke på 6,4. Det ble først rapportert at skjelvet hadde en styrke på 6,3.

Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

– Tok tak i hverandre

Nyhetsbyrået AFP har snakket med en annen innbygger i Antakya som forteller at han var ute og lette etter likene til familien sin da skjelvet rammet.

– Du vet ikke hva du skal gjøre... vi tok tak i hverandre og rett foran oss begynte veggene å falle. Det føltes som om jorden åpnet seg for å svelge oss.

Korrespondent for CNN Tyrkia, Buse Devire, beskriver det som et stort jordskjelv i en rapport på CNN.

– Det var et utrolig stort jordskjelv. Dette var ikke et jordskjelv som lignet på etterskjelvene. Bygninger som har pleid å stå, kollapset denne gangen, sier han.

Rundt klokken 19.30 (norsk tid) uttalte ordfører i Hatay-provinsen, Lutfu Savas, at det kom rapporter om mennesker som var fanget under ruinene.

Her blir jordskjelvet fanget på live TV. Du trenger javascript for å se video. Her blir jordskjelvet fanget på live TV.

– Ambulanser kjører rundt og leter

Også i de syriske provinsene Idlib og Aleppo skal bygninger ha rast sammen og mange mennesker være skadd.

Seniorrådgiver Olav Andreas Saltbones Røde Kors forlot Aleppo tidligere mandag, men har vært i kontakt med hjelpeorganisasjonens samarbeidspartnere i byen der det bor rundt 5 millioner mennesker.

– Folk er redde og oppholder seg ute i gatene av frykt for nye skjelv, forteller han til NTB på telefon fra Damaskus.

– Ambulanser kjører rundt og leter etter skadde, og bybildet er preget av lyden av sirener, forteller han.

Abed Al-Razzaq Sawas forteller til NRK at han ikke tør å sove hjemme i natt. Foto: Privat

– Samlet alt jeg kunne

Ifølge vitner nyhetsbyråene har snakket med, kunne skjelvet også merkes i Syria, Egypt og Libanon.

– Da jeg kjente jordskjelvet samlet jeg alt jeg kunne av tingene mine, og løp ut. Det forteller Abed Al-Razzaq Sawas til NRK.

Han bor i byen Gaziantep i Tyrkia som ligger litt utenfor episenteret.

Han forteller at han ble møtt med gater fulle av mennesker da han løp ut av leiligheten sin. Familier som allerede hadde pakket bagene klare til å løpe ut ved nye skjelv.

– Jeg vil mest sannsynlig ikke sove hjemme i dag, enten sover jeg et sted ute eller så sover jeg i bilen min, sier Abdulrazzaq.

SKADER: Dette bildet fra Antakya ble tatt søndag, 19. februar. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Flere etterskjelv

Antakya, hovedstaden i Hatay-provinsen, ble hardt rammet av de kraftige skjelvene for to uker siden.

Store deler av byen ligger i ruiner, og i helgen opplyste lokale myndigheter at minst 80 prosent av bygningene i byen enten er ødelagt eller har så store skader at de må rives.

Ordfører Lutfu Savas i Hatay uttalte også nylig at rundt 21.000 mennesker døde i jordskjelvene i provinsen.

Natt til 6. februar ble det sørøstlige Tyrkia og nordvestlige Syria rammet av det kraftige jordskjelvet som ble målt til 7,8 i styrke.

Siden er over 2.000 etterskjelv registrert. Senest lørdag rammet et jordskjelv med styrke 5,2 det sentrale Tyrkia.

Dødstallet fra jordskjelvkatastrofen har passert 46.000. Av dem er over 41.000 mennesker funnet omkommet i Tyrkia, ifølge tyrkiske myndigheter.