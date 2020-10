DN: Terje Rød-Larsen trekker seg fra International Peace Institute

I et ekstraordinært styremøte torsdag leverte Terje Rød-Larsen sin oppsigelse som president for tankesmien International Peace Institute (IPI), melder Dagens Næringsliv.

Det bekrefter styret i en melding.

«Styret i IPI hadde i dag et ekstraordinært styremøte og aksepterte oppsigelsen til president og administrerende direktør Terje Rød-Larsen», heter det i meldingen.

Rød-Larsen har ifølge meldingen beklaget overfor styret hans «dårlige dømmekraft» når han mottok donasjoner til tankesmien fra stiftelser tilknyttet den avdøde finansmannen og overgriper Jeffrey Epstein.

Det siste året har DN dokumentert en rekke forbindelser mellom Rød-Larsen, IPI, og Jeffrey Epstein.

Hardt ut mot Epstein

«Epsteins forbrytelser var skrekkelige. Forestillingen om at IPI på noen måte ville vært tilknyttet en slik stygg karakter strider imot institusjonens kjerneverdier,» står det i meldingen.

Visepresidenten i IPI, Adam Lupel, vil midlertidig erstatte Rød-Larsen.

Onsdag tok styreleder i tankesmien Kevin Rudd et kraftig oppgjør med Rød-Larsen i Dagens Næringsliv.

– Hverken lånet eller tilbakebetalingen av det hadde tidligere blitt oppgitt til styret eller til meg som leder. Rød-Larsen har beklaget til styret for det han har beskrevet som en alvorlig feilvurdering. Jeg er dypt skuffet over at styret har måttet finne ut så mye av dette gjennom media, sa Rudd i en uttalelse til avisen på onsdag.

Milliardæren Jeffrey Epstein var tiltalt for menneskehandel og seksuell utnyttelse av mindreårige. 10. august 2019 døde han i fengsel. Ghislaine Maxwell, Epsteins partner, er siktet for å ha bistått i overgrepene.