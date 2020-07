Nye ofre i Epstein-skandalen skal ha meldt seg

Maxwell var Jeffrey Epsteins partner og er siktet for å ha hjulpet ham å skaffe til veie mindreårige jenter som ble seksuelt misbrukt. Noen av jentene var så unge som 14 år. Hun er også siktet for mened.

Den britiske kvinnen, som er datter av den britiske avismagnaten Robert Maxwell, ble pågrepet torsdag forrige uke.

Epstein selv begikk selvmord i fengsel i New York i august i fjor.

Han var siktet for blant annet menneskehandel, noe han allerede tidligere var dømt for i 2008. Om han var blitt dømt på nytt, risikerte han fengsel i 45 år.

Mange kvinner har anklaget Maxwell, som bodde sammen med Epstein i årevis, for å ha skaffet til veie mindreårige jenter til Epstein, blant annet ved å rekruttere dem til å gi Epstein massasje og deretter presse dem til sex.

Hun avviser alle anklager.

Advokat Gloria Allred med et bilde av skuespilleren Alicia Arden, som er en av de 16 klientene hun representerer. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

– Flere har kontaktet meg

Nå skal angivelig flere ofre for Epstein ha meldt seg.

Advokat Gloria Allred representerer 16 kvinner som har gått til sak og anklaget Epstein for seksuelle overgrep etter hans død. Hun forteller nå at flere, hittil ukjente ofre, har søkt juridisk hjelp etter at siktelsen mot Ghislaine Maxwell ble kjent.

– Flere ofre har kontaktet meg, og de ønsker en erstatning. De har aldri fortalt noen (om dette, red.anm.), bortsett fra til meg eller en slektning , fortalte Allred til BBC.

Flere av kvinnene skal komme fra Storbritannia, ifølge The Guardian.

Bildet som skapte skandalen. Virginia Giuffre og prins Andrew sammen i Maxwells hus.

Skapte skandale i kongefamilien

Blant de mer sensasjonelle anklagene i Epstein-saken er beskyldningene fra Virginia Giuffre om at Maxwell arrangerte sexmøter for henne med prins Andrew i sitt hus i London. Giuffre støttet opp om anklagen med et bilde av henne og prinsen, tatt i Maxwells eget hus.

– Han vet hva som skjedde. Jeg vet hva som skjedde. Og bare en av oss forteller sannheten, har hun sagt.

Les også: Anklager prins Andrew for «latterlige bortforklaringer»: – Han vet hva som skjedde

Prins Andrew avviser alle anklager.

Andrew ble imidlertid fratatt alle oppgaver i den britiske kongefamilien etter et TV-intervju der han forsvarte vennskapet med Epstein.

Les også: Prins Andrew sier han har tilbudt Epstein-etterforskerne bistand flere gang