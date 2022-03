Nye luftangrep mot flere ukrainske byer

Luftvernsirener ble utløst i alle landets regioner tidligere søndag kveld. Det ble meldt om lyd fra flere kraftige eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, og i Luzk nordvest i landet ble et drivstofflager angivelig truffet i et angrep.

– Det er flere og flere raketter hver dag. Mariupol teppebombes, uttaler rådgiver Mykhailo Podoljak på Twitter.

Han nevner også byer som Lutsk, Kharkiv, Zjytomyr og Rivne, melder CNN.

– Russland har ikke lenger språk, humanisme og sivilisasjon. Bare raketter, bomber og forsøk på å slette Ukraina fra verdenskartet, sier han.

I Byshiv utenfor Kyiv har krigen ført til enorme ødeleggelser. Foto: Rodrigo Abd / AP

Skal granske skyting av russiske soldater

Ukrainske myndigheter lover gransking etter at en video på sosiale medier viser det som trolig er russiske krigsfanger som blir skutt i knærne av ukrainske soldater.

I videoen, som er på nesten seks minutter, kan man ifølge CNN høre ukrainske soldater si at de har tatt til fange en russisk rekognoseringsgruppe i Olkhovka utenfor Kharkiv.

– Regjeringen tar dette på stort alvor og det blir igangsatt umiddelbar etterforskning. Vi er en europeisk hær og vi gjør ikke narr av våre krigsfanger, sier rådgiveren til den ukrainske presidenten, Oleksiy Arestovytsj.

– Hvis dette viser seg å være ekte, er det helt uakseptabel oppførsel, sier han videre.

Fred og et normalt liv

Det er planlagt nye forhandlinger mellom Ukraina og Russland til uken.

I en ny videotale søndag kveld sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at målet for Ukraina er å oppnå fred.

– Fred og å få et normalt liv i landet vårt så fort som mulig er et opplagt mål, sier han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj håper nye samtaler med Russland vil føre til en fredsavtale. Foto: AP

Videre sier presidenten at hans prioriteringer vil være suverenitet og territoriell integritet i neste forhandlingsrunde med Russland, som starter tirsdag i Istanbul, ifølge BBC.

– Effektive sikkerhetsgarantier er en nødvendighet, sier Zelenskyj.

Frykter radioaktiv utslipp

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk ber FNs sikkerhetsråd til å iverksette strakstiltak for å sikre atomkraftverket i Tsjernobyl mot angrep.

Hun oppfordrer dem til å demilitarisere eksklusjonssonen og sende en spesialdelegasjon til stedet.

Veresjtsjuk anklager Russland for å utøve uansvarlige handlinger rundt det nedlagte atomkraftverket. Hun påstår at den russiske aktiviteten kan føre til at det kan lekke ut radioaktivitet, som berøre store deler av Europa, oppgir hun på meldetjenesten Telegram, skriver The Guardian.