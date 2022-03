Zelenskyj åpner for kompromiss om Donbas

Zelenskyj sier dette til en gruppe uavhengige russiske journalister i et 90 minutter langt videointervju.

Han sier også at han innser at det er umulig å tvinge Russland fullstendig ut av Ukraina og at det vil føre til tredje verdenskrig, melder Reuters.

Journalistene er fra det liberale nyhetsstedet Meduza, Dozhd TV og den russiske avisen Kommersant. Meduza og Dozhd er begge blokkert i Russland.

Det russiske medietilsynet Roskomnadzor advarte søndag landets medier mot å formidle intervjuer med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 27.03.2022) Foto: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project. Foto: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project.

Positiv til nøytral status

Zelenskyj sier også at ukrainske myndigheter grundig vurderer Russlands krav om nøytralitet for Ukraina.

– Dette forhandlingspoenget er forståelig for meg og det blir diskutert, det blir grundig vurdert, sier Zelenskyj.

Han sier videre at dette forutsetter garantier fra tredjeparter. Han mener også at det må avgjøres gjennom en folkeavstemning.

– Sikkerhetsgarantier og nøytralitet, ikke-atom-status for vår stat. Vi er klare til å gå med på det. Det er det vikitigste poenget, sa Zelenskyj.

Kreml trakk tidligere denne måneden frem Sverige og Østerrike som modeller for nøytrale land, som Ukraina kunne kopiere.

Ukraina sa den gang at en mulig nøytralitet må være basert på ukrainske behov.

Voldsomme skader og overgrep i Ukraina

Den ukrainske presidenten sier videre at skadene i russisktalende byer i Ukraina er verre enn i de russiske krigene i Tsjetsjenia.

Hele intevjuet er gjengitt i Meduza. Zelenskyj går hardt ut mot evakuering av byer som Mariupol, hvor han sier mange er blitt tvunget inn i Russland.

– I følge våre data ble mer enn to tusen barn tatt ut. Deres nøyaktige plassering er ukjent. De kan være der med eller uten foreldrene. Alt i alt er det en katastrofe, sier han.

Han forteller om mange svært mange døde, men sliter med å finne ordene.

– Likene bare ligger rundt – ingen rydder dem opp – russiske soldater og borgere i Ukraina. Alle sammen. Dette er folkemengder... Ikke folkemengder, beklager. Jeg kan ikke si "hauger" om folk. Jeg finner ikke det riktige russiske ordet. Jeg vet bare ikke, sier Zelenskyj.

Zelenskyj sier russiske påstander om at Ukraina har kjemiske våpen eller atomvåpen er latterlige.

Nobelprismottaker stilte første spørsmål

Redaktøren av Novaja Gazeta Dmitrij Muratov som mottok Nobels fredspris i Oslo i desember fikk stille første spørsmål under det lange videointervjuet. Han hadde sendt inne spørsmålet:

– Herr president, regner med at du kjenner til spøken om bokstavene «V» og «Z» som brukes mye i Russland, er løsningen av «problemet Zelenskyj» et av de viktigste målene med angrepet på Ukraina?

– Jeg har hørt mye om at det planlegges å eliminere meg, og det har vært noen forsøk. Med hensyn til eliminering av den ene eller andre, jeg forholder meg veldig avslappet til det. …..De har forsøkt seg med politisk eliminering etter at jeg vant presidentvalget, svarte Zelenskyj.

Zelenskyj beskriver et politisk system preget av mye kaos og ustabilitet, som også er planlagt av andre land, med destabilisering som mål. – Det er en tragedie for oss, men vi er et uavhengig land, med en dyp og lang historie.

– Men destabiliseringen lyktes ikke. Når det er krig, hvem kan garantere stabilitet?

– Ukrainske soldater overlevde angrep på Slangeøya

I intervjuet forteller den ukrainske presidenten også at noen av de 13 ukrainske soldatene som forsvarte en øy i Svartehavet under krigens første dag, er i live.

De 13 var utstasjonert på øya Zmiinyi (Slangeøya på norsk) i Svartehavet. Da et russisk krigsskip ba dem overgi seg, svarte ukrainerne «Dra til helvete, russiske krigsskip». Opptaket gikk viralt over hele verden.

Stasjonen hvor ukrainske soldater holdt til på Slangeøya da de ble angrepet av russerne.

I intervjuet sier Zelenskyj at noen av de 13 soldatene ble drept, mens andre ble tatt til fange og siden er blitt utvekslet med russiske krigsfanger.