Ny rapport: – Bistandsorganisasjoner mer opptatt av å beskytte eget rykte enn ofrene

Arbeidet i det britiske parlamentet ble satt i gang etter sexkjøpsavsløringene i bistandsorganisasjonen Oxfam i vinter, der det kom frem at bistandsmedarbeidere hadde kjøpt sex av jordskjelvofre på Haiti i 2010.

Utvalgets leder Stephen Twigg, sier ifølge BBC, at bistandsorganisasjonene er mer opptatt av å beskytte eget rykte, enn å beskytte ofrene.

MØTTE I PARLAMENTET: Oxfams toppsjef Mark Goldring måtte i februar stille på høring i det britiske parlamentet. Foto: Ho / AFP

I kjølvannet av Oxfam-skandalen kom det frem flere kritikkverdige forhold i bistandsorganisasjonene.

Seksuell utnyttelse: Ifølge BBC har syriske kvinner blitt utnyttet seksuelt av menn som har levert nødhjelp på vegne av FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Ifølge BBC har syriske kvinner blitt utnyttet seksuelt av menn som har levert nødhjelp på vegne av FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Seksuell trakassering: Unicefs visegeneraldirektør Justin Forsyth trakk seg fra sin stilling etter anklager om upassende oppførsel fra kvinnelige ansatte ved hans tidligere arbeidsplass, britiske Redd Barna.

Unicefs visegeneraldirektør Justin Forsyth trakk seg fra sin stilling etter anklager om upassende oppførsel fra kvinnelige ansatte ved hans tidligere arbeidsplass, britiske Redd Barna. 120 mistet jobben: I en annen rapport som Thomas Reuters Foundation publiserte i februar kommer det frem at mer enn 120 ansatte i verdens 20 ledende globale hjelpeorganisasjoner mistet jobben i 2017 etter seksuelt misbruk.

I rapporten, som er utarbeidet av komiteen for internasjoan utvikling, står det at det kunne ha blitt gjort mye mer for å forhindre at disse hendelsene skjedde, og for å håndtere sakene som omtales som «åpne hemmeligheter» på en bedre måte.

SYRIA: Ifølge BBC skal kvinner i Syria ha blitt utnyttet av menn som har levert nødhjelp på vegne av FN og andre internasjonale organisasjoner. Foto: Delil Souleiman / AFP

Komiteen mener at det har vært en kollektiv svikt i ledelsen i hjelpeorganisasjonene, og at de ikke handlet før avsløringene kom i vinter og krisen allerede var et faktum.

En av grunnene til dyp bekymring er ifølge utvalget at personer som har vært kjent som potensielt farlige, har kunnet bevege seg fra organisasjon til organisasjon uten å bli oppdaget. Kommiteen foreslår derfor å opprette et internasjonalt register over folk som arbeider i hjelpeorganisasjoner.

– Det vil ikke stoppe dette, men det er en måte man kan forsøke å sikre at det ikke skjer igjen, sier utvalgsleder Twigg.

Redd Barna: – Avhengige av tillit

Kommunikasjonssjef i Redd Barna Norge, Line Hegna, sier til NRK at hele bransjen har hatt en kjempeoppvåkning med MeToo og Oxfam-avsløringene.

– Det som har kommet frem har fått konsekvenser. Det har ført til selvransakelse og endring, og høyere bevissthet i organisasjoner som vår. Det er utrolig bra at disse sakene har kommet frem, slik at vi får ryddet opp der det trengs, sier Hegna.

HØYE STANDARDER: Kommunikasjonssjef i Redd Barna Norge, Line Hegna, sier at folk skal ha forventninger om høye standarder hos hjelpeorganisasjoner som for eksempel Redd Barna. Foto: Marit Kolberg / NRK

Hun venter at tallene vil stige fremover og mener at det ikke er et dårlig tegn, men snarere et tegn på bedre rutiner der mørketallene blir mindre.

– Vi er helt avhengige av tillit. Tillit bygges gjennom hva man gjør, og da hjelper det ikke at vi står og forsvarer ryktet vårt, sier Hegna.

Hun forteller at organisasjonen siden i vinter har gjennomgått rutinene, fått oppdaterte retningslinjer og også har jobbet mye med kultur. Internasjonale Redd Barna har blant annet fått en ny obligatorisk opplæringsmodul.

– Vi jobber med de mest sårbare barna, og har et ekstra ansvar. Vi har lenge jobbet systematisk med å sikre at barn er trygge i møte med våre ansatte. Nå bruker vi erfaringene fra det i arbeidet mot trakassering.