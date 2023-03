Ny lov gir totalforbud mot homofili i Uganda

Homofili har vært forbudt i Uganda siden kolonitiden. Nå har nasjonalforsamlingen vedtatt et lovforslag som gjør det enda vanskeligere å være homofil i landet.

Dersom president Yoweri Museveni skriver under lovforslaget, risikerer alle som har sex med en person av samme kjønn å måtte sitte opp til ti år i fengsel.

Vold og arrestasjoner

Lovforslaget har mange punkter. Før og fremst: Det er straffbart å identifisere seg som homofil.

MOT: Det skal mot til for å vise at du er homofil eller lesbisk i Uganda. Det har vært forbudt siden kolonitiden. Foto: AP

Leier du ut en leilighet til noen som er homofile, risikerer du fengsel. Du risikerer også fengsel dersom du er journalist og intervjuer homofile og lesbiske og nekter å oppgi hvem de er og hvor de bor.

Familie og venner pålegges å melde fra om forhold mellom to av samme kjønn. Det nye lovforslaget omfatter også transpersoner, som det foreløpig ikke finnes noe lovverk rundt.

Frank Mugisha er direktør for Sexual Minorities in Uganda (SMUG), og mottok Raftoprisen på vegne av SMUG i 2014. Han er dypt bekymret for at det nye lovforslaget skal godkjennes av landets president.

RAFTOPRISEN: Frank Mugisha mottar Raftoprisen i 2014. Han leder organisasjonen SMUG som arbeider for seksuelle minoriteter i Uganda.

– Situasjonen for homofile er allerede vanskelig. Nå er alle redde og bekymret. De vet ikke hva de skal gjøre dersom presidenten skriver under lovforslaget. Det er allerede mye vold og arrestasjoner av LHBT-personer. Vi ser foreldre som fornekter sine egne barn. Det vi frykter nå er at samfunnet skal bli enda mer radikalisert. Det er mange som allerede demonstrerer og krever at homofile straffes hardt. Vi frykter mobben, sier Mugisha til NRK.

Konspirasjonsteorier

De negative holdningene til homofili er sterke i Uganda. Mange henviser til Bibelen og Koranen, og bruker religion som argument for at homofili ikke kan tillates.

Det finnes også flere konspirasjonsteorier om at homofile, og spesielt organisasjoner som jobber for homofiles rettigheter, opererer som agenter for Vesten.

Mange mener at homofili ikke er en del av afrikansk og ugandisk kultur, og sier at dette ikke er noe Vesten kan innføre som en slags normalitet i Uganda.

At lovforslaget kom opp nå, mener Mugisha er nøye planlagt.

VEDTOK LOVFORSLAG: Speaker i den ugandiske nasjonalforsamlingen under diskusjonen av lovforslaget. Frank Mugisha mener tidspunktet for debatten var nøye planlagt. Foto: ABUBAKER LUBOWA / Reuters

– Dette dekker over mange temaer og avgjørelser som er svært upopulære i den ugandiske befolkningen. Dette har pågått i lang tid. Det er mye propaganda i mediene, folk blir påvirket og hatet øker.

Han sier at de kommende ukene blir ille.

– Da jeg så parlamentsdebatten ble jeg veldig trist. Dette er folk som tar beslutninger rundt en liten, marginalisert gruppe. Jeg er redd dette kan føre til folkemord.

Norge må vise motstand

Mugisha er opptatt av at Norge må vise motstand mot dette lovforslaget.

– Norge og Uganda snakker sammen hver dag gjennom diplomatiske forbindelser. Norge må snakke direkte med regjeringen og vise hvordan diskrimineringen av en gruppe vil påvirke vennskapet mellom våre to land. Norge må vise at landet er svært bekymret over denne loven,

Blir forbrytere bare ved å eksistere. FNs høykommissær for menneskerettigheter

– Om dette blir undertegnet av presidenten vil det føre til at lesbiske, homofile og bifile i Uganda blir forbrytere bare ved å eksistere, og ved å være den de er. Det gir carte blanche for systematisk å bryte nær alle deres menneskerettigheter, og å sette folk opp mot hverandre, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, onsdag.

DYPT FORSTYRRENDE: FNs høykommissær for flyktninger Volker Türk Kaller det nye lovforslaget for «dypt forstyrrende». Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Mange land, blant andre USA er svært bekymret for at loven skal bli undertegnet av presidenten. Utenriksminister Antony Blinken skrev dette på Twitter onsdag:

– Loven som ble vedtatt av den ugandiske nasjonalforsamlingen i går, undergraver alle uganderes fundamentale menneskerettigheter, og den kan også føre til tilbakeslag i kampen mot hiv/aids. Vi oppfordrer den ugandiske regjeringen til å revurdere innføringen av loven.