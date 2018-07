Ny leder i Pakistan: Hvem er kaptein Khan?

I manges øyne er Imran Khan en helt å bli inspirert av. Mens hans aksjonspregede framferd og direkte tale skaper engasjement og vekker tillit hos mange, virker hans politiske og religiøse forvandling skremmende på de sekulære og demokratielskende kretser i Pakistan.

Cricketstjernen Imran Khan gikk til valg med slagordene «Forandring», «Stopp korrupsjon» og «Et nytt Pakistan». Han ble som alltid møtt med hån og sarkasme fra de etablerte politiske partiene – særlig fra hans erkerival i provinsen Punjab.

Da han entret politikken i 1996 ble han beskyldt for å være naiv rikmannssønn fra Lahore, som hadde levd mesteparten av livet sitt i luksus i Europa. Men han ble fort omfavnet av sosialister og de sekulære. Noen av landets mest respekterte rettighetsforkjempere ble med og dannet partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI – en rettferdighetsbevegelse som skulle bekjempe korrupsjonskulturen.

Men en etter en forsvant de ideologisk sterke da de innså at Imran Khan var mest opptatt av å oppnå makt. Koste hva det måtte koste. Å samarbeide i det skjulte med militæret var han heller intet problem for ham.

«Taliban-elsker»

Pakistans nye statsminister er blitt kalt "en mann med to ansikter". Hvem er han egentlig? Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Senere ble han beskyldt for å være en «Taliban-elsker», fordi han ville forhandle med pakistanske grenen av Taliban selv etter at parlamentet hadde beordret militæret til å gå til aksjon i Swat-dalen. De siste fem årene har han vært medlem av parlamentet, men beskyldes for ikke å respektere demokratiske spilleregler.

Han møtte sjelden opp i parlamentet, men hevet full lønn som folkevalgt. Han valgte heller å drive politikk gjennom protestmarsjer, saftige uttalelser, karakteristikk av motstandere i mediene og flammende taler på fargerike folkemøter.

Khan har også vært omtalt som en kvinnebedårer, og en mann med to ansikter. Det ene som en stolt muslim med tro på pakistanske tradisjoner, og det andre som playboy i Vesten. Han har barn utenom ekteskap med en vestlig kvinne. Han har dessuten vært gift med en rik jødisk kvinne fra England og en pakistansk TV-kjendis.

Cricket-stjerne

Nylig giftet han seg med en sterkt praktiserende muslimsk kvinne som dekker seg fra topp til tå i hvit burka. Kun hender og øynene synes. Og Khan selv går nå med bønnelenke i hånden.

I den engelskspråklige cricketelskende delen av verden har Khan alltid vært en kjendis. Han har vært modell og sportsstjerne i England. Et ettertraktet intervjuobjekt og gjest i TV-shows helt siden den gang da Pakistan hadde kun en statseid TV-kanal PTV. Kjendisblader i Pakistan, England, New Zealand og Australia på 80-tallet elsket å fråtse i sladderhistorier om hans nyeste romanser.

Mest av alt var han alltid en dyktig og målrettet cricketspiller. Han ble regnet som en av verdens beste på sin tid. Toppen av karrieren nådde han da Pakistan vant cricket VM i 1992. Khan var kaptein for laget og nektet å høre på treneren og managere, men vant VM. Siden den har han blitt omtalt som kaptein av sine tilhengere og cricketelskere.

Imran Khan var lagkaptein da Pakistan vant VM i cricket i 1992. Foto: STEVE HOLLAND / AP

Bygget sykehus i morens navn

Noen senere ble hans mor kreftsyk og døde. Den gang fantes det ikke et eneste kreftsykehus i han hjemby Lahore. Etter hennes død startet han innsamling til å bygge sykehus i mors navn Shaukat Khanam Memorial Hospital. Et gigantisk og moderne sykehusprosjekt som er selve beviset på at han oppnår de målene han setter – kreftsykehus og VM-gull i cricket.

Helt siden general Zial Ul Haq ble drept i en mystisk flyulykke i 1988 har to politiske partier dominert pakistansk politikk. Sosialdemokratiske Pakistan Peoples Parti (PPP) ledet av Bhutto-klanen og det konservative Pakistan Muslim League Nawaz (PMLN) ledet av Sharif-klanen.

Imran Khans protestparti PTI slo gjennom i 2013 da det vant valget i grenseprovinsen Khyber Pakhtunkhwa (KP). Siden da har Khan og PTI opparbeidet seg verdifull erfaring i å lede en hel landsdel med store utfordringer innen infrastruktur, ekstremisme, arbeidsledighet og fattigdom. I år stilte PTI til valg med høyere ambisjoner, og med ett tydelig mål; vinne stort i nasjonalparlamentet og dermed overta styringen av landet.

Forsinket seierstale

Kun tre timer etter at valglokalene stengte ble Imran Khan kåret til vinner av gårsdagens valg Pakistan. Ikke av valgkommisjonen, men av tjuetalls riksdekkende prominente nyhetskanaler i landet. Feiringen tok helt av. Khans tilhengere jublet og danset i gatene. Både tilhengere og motstandere ventet på en seierstale fra den kommende statsministeren. Men Khan utsatte talen og gikk hjem.

Ti timer etter valglokalene stengte kom valgkommisjonen endelig på banen. Tekniske feil, sa de. Og alle tenkte sitt. De hadde kun en valgkrets klar. Et døgn senere fortsetter opptellingen. Men mediene og valgobservatørene har erklært Khan som vinneren. Og han har nå holdt sin seierstale.

Ifølge medienes beregninger ligger det an til at PTI vil beholde makten i grenseprovinsen KP. Han blir også statsminister enten ved å danne samarbeidsregjering eller helt alene. Det finnes også en teoretisk mulighet for at Khan kan ta Punjab ved å alliere seg med den ene erkefienden PPP for å kaste PMLN som har hatt makt i Punjab siden 80-tallet.

Det har vært sterk kritikk mot opptellingen etter valget i Pakistan. Foto: FAROOQ NAEEM / AFP

Kritikk av opptellingen

Utenom PTI har samtlige store partier kritisert hvordan opptellingen pågikk. Flere steder i landet ble det meldt om at partienes egne observatører ble kastet ut av valglokalene. Opptellingen foregikk bak lukkede dører, klager partiene. Mange klager er varslet.

Khan har alltid ønsket seg handlingsrom. Han vil avskaffe korrupsjon. Bringe fram unge politikere. Men de siste årene har han rekruttert gamle politikere fra andre partier som vet å vinne et valg i Pakistan – et land med mange sterke motsetninger mellom etniske grupper, kastesystem og skille mellom fattige og rike.

Selv er han 62 år. Så å si alle rundt ham med posisjoner er nå i 50 årene. Men i parlamentet kommer det nå mange nye og yngre mennesker. Kvinner i PTI er ofte synlige på fester og konvensjoner, og på partikontorets medie-enhet. Men profilerte kvinnelige politikere er det få av.

Mer demokrati?

Imran Khans nye Pakistan vil i lang tid fremover fortsette å være fullt av paradokser akkurat som hans egen person. Men mange vil helt sikkert føle seg sterke og stolte over å ha valgt en energisk, viljesterk og ikke minst en ikke-korrupt statsminister.

Om ikke Khan blir selve redningsmannen, tvinger hans framgang økt konkurranse partiene imellom. Det har tidligere vist seg å være selve motoren i en demokratisk utvikling.

Gårsdagens valg viser at den populistiske lederen Imran Khan var mye større enn hva etablerte politiske partier våget å tro, eller åpent valgte å innrømme.