Selvmordsbomber sprengte seg ved valglokale

En lege ved sykehuset i byen sier at fem politimenn og to barn er blant de døde. Han sier at antallet på døde trolig vil stige fordi tilstanden på mange sårede er alvorlig.

Mange sto i kø utenfor valglokalet øst i byen da selvmordsbomberen forsøkte å trenge seg inn.

Både IS og pakistansk Taliban har truet med angrep på valgdagen, hvor nye provinsforsamlinger og ny nasjonalforsamling skal velges. Over 800.000 soldater og politifolk vokter de over 85.000 valglokalene, i et forsøk på å ivareta sikkerheten.

Over 11 millioner mennesker er registrert som velgere, og flere steder var det lange køer da valglokalene åpnet klokken 8 lokal tid.

Under valgkampen har rundt 180 personer, deriblant tre kandidater, blitt drept i angrep som ytterliggående islamister antas å stå bak.