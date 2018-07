Imran Khan erklærer valgseier

– Jeg takker Allah for at min drøm er blitt oppfylt. Jeg har kjempet en kamp helt siden 1996, sier Imran Khan til nyhetsbyrået AP.

Det er jubelscener flere steder i landet og mange pakistanere feirer i gatene etter at Imran Khan fortsatt er i ledelsen etter onsdagens valg.

Ifølge pakistanske aviser har Imran Khan vunnet 100 seter i nasjonalforsamlingen. For at et parti skal få flertall må det ha minst 137 seter.

Men de offisielle tallene er forsinket. På grunn av en teknisk feil i følge valgkommisjonen i Pakistan må stemmene nå telles opp manuelt.

Valget i Pakistan Foto: Grafikk:Christoffer Holm / NRK Ekspandér faktaboks Det er både parlamentsvalg og provinsvalg. I tillegg til å velge landets nye statsminister, er det også mange guvernører og distriktsmedlemmer som skal velges. Flere enn 12.000 kandidater kjemper om de 272 setene i nasjonalforsamlingen, og de 577 setene i de fire provinssamlingene. Nasjonalforsamlingen består totalt av 342 seter. 10 seter er reservert for minoriteter og 60 seter er reservert for kvinner. I praksis er det 272 ordinære seter som de ulike partiene kjemper plassen om. Dersom ett parti klarer å få nok stemmer til 137 seter i nasjonalforsamlingen får de flertall og kan regjere alene. Til sammen er det 85.307 valgstasjoner over hele landet.

Fritt valg

Den pakistanske valgkommisjonen avviser at det har foregått noe urent spill. Dette valget var 100 prosent rettferdig og transparent, sier valgkommisjonens leder Sardar Muhammad Raza, i en uttalelse.

Imran Khan gikk til valg på å bekjempe korrupsjon og det han kaller for et «nytt Pakistan». Han grunnla partiet Pakistant bevegelse for rettferdighet PTI i 1996 .

Partiet hans slo igjennom i 2013. Selv om han tapte valget nasjonalt, fikk han flertall i grenseprovinsen Khaiber Pakhtunkhwa (KP) nord i landet.

I fem år har han ledet regionen som har hatt store utrfordringer med ekstremisme, utdanning, arbeidsledighet og fattigdom. Han har også fått mye skryt for å bygge opp infrastrukturen i regionen som har vært preget av mye politisk uro.