Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har ventet i hele år på det riktige øyeblikket, sier Toni Qvick fra Pyhäjärvi i Finland.

På mandag klokka 22.00 fikk Qvick, kjæresten Eveliina Lintula og datteren Helmiina på seks måneder, krysse grensa til Norge.

Da hadde de lagt en nesten ni timers lang kjøretur bak seg, og attpåtil venta i kø på grensa i seks timer.

– Stedet var ganske forbanna vakkert

På tirsdag dro de til Sommarøy i Troms, så gikk de opp til toppen av Brosmortinden på Kvaløya. I nydelig vær og med utsikt over Yttersida, fant Qvick det «riktige øyeblikket».

JA! Norgesferien var den perfekte anledning til å fri, synes Toni Qvick som fikk et ja fra kjæresten Eveliina Lintula. Foto: Privat

– Jeg spurte om hun ville bli kona mi og hun sa ja!

Han bestemte seg for å fri i anledning norgestur og en åpnere verden etter et langt koronaår.

– Stedet var ganske forbanna vakkert, sier Qvick.

– Det er et av de vakreste stedene i verden, så det var ikke noe problem å måtte vente i kø ved grensa. Det er verdt det, sier Lintula som har vært i Norge to ganger før pandemien.

Nå skal de to nyforlovede kjøre til Senja. Der skal de være i to dager, før de begynner på den lange turen hjemover.

HAV OG FJELL: Eveliina Lintula, Qvick og datteren Helmiina har kjørt fra Pyhäjärvi omtrent midt i Finland, til Troms på ferie. Foto: Privat

Synes reglene er ulogiske

Fordi Norrbottens län i Sverige fremdeles er rødt, må de kjøre en omvei via grensa i Storfjord kommune, over til Kilpisjärvi, som er grønt.

REISEKART: På FHIs nettsider kan du holde deg oppdatert på hvilke områder som er grønne, gule, røde eller lilla. Foto: Skjermbilde FHI (07.07.21)

Og selv om ventetida i køen på grensa var verdt det, synes familien at reglene for innreisen var forvirrende.

– Det var ulogisk, først sa vaktene at vi måtte ha to vaksinedoser for å krysse grensa uten å ta en koronatest, så holdt det med kun én dose, sier Qvick.

For å komme seg til Norge fra grønne områder i Finland må man enten være vaksinert, hatt korona, eller fremvise negativ covid 19-test.

Både han og forloveden har fått én vaksinedose og fikk krysse grensa uten å måtte teste seg.

– Det er rart fordi vi har hatt covid i over etter år, men ingen er helt sikre på hvordan reglene funker, sier Qvick.

LANG KØ: Onsdag morgen var dette køen på Perskogen, på grensa til Troms. Foto: Marita Andersen / NRK

Kortere kø fra Norge til Finland

Onsdag er også køene lange ved grenseovergangen til Finland ved Perskogen i Storfjord kommune i Troms.

– Det tar lang tid fordi de skal ha alt av dokumentasjon på plass, også skal de testes. Det tar tid å få resultatet, sier politibetjent Kornelius Skrettingland.

Han kontrollerer bilene som kommer kjørende over grensa og forteller at de fleste er på vei nettopp til Senja eller Lofoten.

LANG VENTETID: Olli Hytönen, Johanna Hytönen og deres tre barn holder motet oppe i køen ved grensa til Finland. Foto: Veronica Turnage / NRK

Olli og Johanna Hytönen, med sine tre barn sto flere timer i køen ved Perskogen onsdag. De skal også til Senja.

– Vi har forberedt oss med mat og vann, så det er ikke et problem for oss, sier Olli Hytönen.

Tips til deg som vil ut og reise:

Køen fra Norge til Finland er betraktelig kortere, men dersom du tar turen, enten for å fri, eller av helt andre grunner, er det flere ting du må huske på.

Kort oppsummert gjelder det å finne ut hva innreisereglene er i området du skal til, i området du eventuelt må reise innom på veien dit og hva som gjelder når du skal inn i Norge igjen.

I tillegg må du høyde for at smittesituasjonen i det enkelte land kan endre seg i løpet av reisen.

Som om ikke det var nok, må man også vite hvor godt vaksinert man er.

Her er FHIs definisjon:

«Det er kun de som tidligere har gjennomgått covid-19 som regnes som fullvaksinerte etter en dose med mRNA-vaksinene. Man må ha to doser før man regnes som fullvaksinert. Selv om man ikke regnes som fullvaksinert, er man noen uker etter første vaksinedose godt beskyttet mot sykdom.»

Nyttige nettsider hvis du planlegger utenlandsferie:

Folkehelseinstituttets kart over grønne, gule, røde og lilla områder.

Helse Norges informasjon om reiser.

EUs reiseportal. Her kan du skrive inn hvor du reiser fra og hvor du skal, og få informasjon om koronaregler.

Fargekoder for land Ekspandér faktaboks Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene. Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.

Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Fullvaksinerte og personer som har hatt korona siste seks måneder er unntatt fra reglene. (Kilde: Regjeringen)