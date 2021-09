Ny forskning: Asteroide utslettet oldtidsby – kan være bibelens Sodoma

Tall el-Hammam ligger i Jordan, like nord for Dødehavet.

I midtre bronsealder, for rundt 4000 år siden, var det en av de største byene i Midtøsten.

Innenfor bymurene dekket byen et område på 350 mål. Det gjorde byen omtrent ti ganger så stor som Jerusalem var på samme tid.

Gravd i 16 år

I 2005 begynte en gruppe forskere å grave ut ruinene av oldtidsbyen, skriver de i Nature.

Arkeologene har blant annet funnet et 1,5 meter tykt lag av kull og aske som dekker hele byområdet.

De skriver at de har funnet bevis på at byen ble ødelagt rundt 1650 f. Kr – for over 3650 år siden.

Ifølge forskerne skjedde ødeleggelsen ved at en asteroide eksploderte rundt fire kilometer over byen.

Eksplosjonen førte til temperaturer på over 2000 grader, kraftige branner og sterkere stormer en de verste tornadoer vi kjenner til.

Dette bildet ble tatt flere år etter Tunguska-hendelsen i Sibir. Akkurat hva som eksploderte over jorden i 1908 er ikke slått fast, men det er mest sannsynlig en meteor eller en liten komet.

1000 ganger Hiroshima

Forskerne anslår at eksplosjonen var tusen ganger kraftigere enn atombomben som ødela Hiroshima i 1945.

De baserer utregningene blant annet på funn av smeltet jern og andre geologiske objekter.

Tall el-Hammam skal ha hatt rundt 8000 innbyggere da den ble ødelagt. Arkeologene har funnet ti skjeletter, men regner med at alle innbyggerne ble drept i eksplosjonen.

Fra før er det kjent at asteroider kan føre til enorme ødeleggelser når de eksploderer over jorden.

Senest for tre år siden eksploderte en asteroide utenfor østkysten av Russland. Den hadde en sprengkraft på ti ganger Hiroshima.

I 2013 ble 1400 mennesker skadet da en meteor eksploderte over Tsjeljabinsk i Russland.

Ødeleggelsen av Sodoma, slik 1500-tallsmaleren Herri met de Bles så det for seg. Foto: Herri met de Bles

Bibelens Sodoma

Forskere referer til en debatt om Tall el-Hammam kan være byen Sodoma fra Det gamle testamente i bibelen.

I Første Mosebok beskrives det hvordan Gud druknet Sodoma i «svovel og ild». Grunnen skal ha vært beboernes gudløshet og bunnløse synd

Beskrivelsen «svovel og ild» passer godt på hvordan beboerne må ha opplevd ødeleggelsen av Tall el-Hammam.

I artikkelen i Nature skriver forskerne at spørsmålet om Tall el-Hammam er Sodoma er utenfor rammen av det de skriver om.

De legger like fullt til at beskrivelsen i Første Mosebok passer godt med det som nå er kjent om ødeleggelsen av Tall el-Hammam.