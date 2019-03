Ekstremt kraftig eksplosjon i atmosfæren – ti ganger sterkere enn Hiroshima-bomben

Grunnen til at eksplosjonen har blitt kjent, skal være at det amerikanske forsvaret etter lang tid informerte en forsker om hendelsen. Forskeren, Peter Brown, arbeider med data fra et system som skal høre lyden fra atomeksplosjoner, skriver The Globe and Mail.

Brown fant spor etter hendelsen i data fra systemet, og skrev om det på Twitter. Kort tid etter oppdaterte den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa sin liste over atmosfæriske eksplosjoner.

Organisasjonen hadde blitt fortalt om hendelsen noen uker i forveien.

– Grunnen til hemmeligholdet kan være at den skjedde i et sensitivt område ikke langt unna Nord-Korea, sier planetary protection officer Lindley Johnson i Nasa.

MANGE STORE SMELL: Hvert av punktene i kartet fra Nasa viser en meget kraftig eksplosjon i atmosfæren. Det er store asteroider som er oppdaget siden 1988. Foto: Nasa

Energien kunne utrydde en storby

Det amerikanske forsvaret fikk informasjon om hendelsen trolig bare sekunder etter at det skjedde omtrent klokken 12:00 lokal tid, utenfor østkysten av Russland, 18. desember i fjor. Noen militære satellitter som skal varsle om rakettoppskytninger fanger også opp store eksplosjoner.

Dette var en meget stor eksplosjon. Energien som ble utløst var på 173 kilotonn. Det er mer enn ti ganger så kraftig som den første atombomben brukt i krig, Hiroshima-bomben i 1945.

Denne truet ingen byer, eksplosjonen skjedde omtrent 25 kilometer over havet. Hadde det vært en by der, så ville rutene i husene sannsynligvis blitt knust.

– Sjokkbølgene fra eksplosjonen nådde trolig overflaten, sier Peter Brown.

VISER LYSHALEN: Bildet fra Himawari kraftig forstørret. Det viser ildsporet til asteroiden rett før eksplosjonen. Foto: Himawari/Jaxa

Fant bilder

Forsker Simon Proud ved Oxford University studerte det Nasa informerte om, og fant spor av eksplosjonen gjennom en annen kilde. Det viste seg at den japanske satellitten Himawari hadde fanget opp deler av den eksplosive hendelsen. Lyset fra det var synlig i ett av bildene værsatellitten hadde tatt den dagen.

Proud publiserte bildet på Twitter mandag, og fikk mange tilbakemeldinger.

– Det er fantastisk at det blant all skrikingen og politikken på Twitter, så er det så mange som interesserer seg for de overveldende detaljene i den naturlige delen av verden, skriver Proud.

STØRSTE TIL NÅ: Dette bildet ble tatt flere år etter Tunguska-hendelsen i Sibir. Akkurat hva som traff jorden i 1908 er ikke slått fast, men det er mest sannsynlig en meteor eller en liten komet.

Helt naturlig

Det som førte til den tredje mest energirike eksplosjonen av sitt slag i nedskrevet historie, var noe fra rommet.

Det var en liten asteroide på størrelse med en buss som traff jorden med en hastighet på 115.000 kilometer i timen.

Slike hendelser er både ikke sjeldne og meget sjeldne. Vi blir hele tiden bombardert av steiner og annet fra verdensrommet. Det som er meget sjeldent, er at de er så store.

Den største vi har registrert skjedde i 1908. Det som ble kalt «Tunguska-hendelsen» ødela 2000 kvadratkilometer med skog, men kostet ingen menneskeliv.

Den nest største er Chelyabinsk meteoren i 2013. Da ble over tusen mennesker skadet.

Ingen så den

Det er flere organisasjoner og grupperinger som ser etter slike farlige gjenstander. Til tross for at de er i stand til å oppdage langt mindre ubudne gjester enn den som traff 18. desember, så ville de ikke ha oppdaget denne.

Den kom inn fra rommet i samme retning som solen sto på det tidspunktet. Det betyr at den, og langt større asteroider, er usynlige.

Penger til å utvikle satellittbaserte systemer som skal kunne oppdage asteroider som kommer inn fra solretningen ble kuttet i budsjettforslaget president Donald Trump la fram 11. mars.