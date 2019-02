– Som du kan se, er det kun skinn og bein igjen, forteller en fisker til den tyrkiske kringkasteren TRT.

Fiskere som holder til i Mandalya like utenfor den kjente turist- og havnebyen Bodrum sørvest i Tyrkia opplever at fangsten blir verdiløs.

De har oppdaget en ny type fiskelus som trenger inn gjennom gjellene og angriper den innenfra.

Den aggressive lusa, som har fått tilnavnet «vampyrlusa», angriper store deler av fiskefangsten, og kan tilsynelatende overleve i timevis på land.

KYST: Mandalya ligger i provinsen Muğla langs Egeerhavets kyst.

Måtte legge om fiskemetoden

Det tyrkiske kjøkkenet preges av store regionale forskjeller. Fisk og sjømat utgjør en stor del av kostholdet langs kysten, og den nye «vampyrlusa» har blitt et mareritt for de lokale fiskerne.

Ifølge tyrkiske TRT angripes om lag 80 prosent av fisken som fanges i garnet langs Muğla, som har den lengste kyststrekningen blant Tyrkias provinser.

– Vi er redd for at vi må slutte å bruke garn når vi fisker, sier en av fiskerne.

Han forteller at lusen dukker opp når de kaster garnet ved solnedgang. Da går «vampyrlusa» til angrep og fortærer fisken innenfra i løpet av få minutter.

Som en kortsiktig løsning har fiskerne lagt om fiskemetoden. Den tradisjonelle, som tilsier at garnet kastes rett før solnedgang for så å hales inn ved soloppgang, er det blitt en slutt på.

Nå tør de ikke la garnet ligge i havet natten over.

Lokale fiskere ved Bodrum viser en nyoppdaget fiskelus. Du trenger javascript for å se video. Lokale fiskere ved Bodrum viser en nyoppdaget fiskelus.

Finner lignende i Norge

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Egil Karlsbakk, sier at beskrivelsene av «vampyrlusa» minner han om en norsk variant.

– Det er vanskelig å si hvilken type lus det er snakk om, men jeg antar at det er åtseldyr blant krepsdyrene. Den ligner på det vi kaller «søg» på Sunnmøre, sier Karlsbakk.

Som «vampyrlusa» lever også «søg» i saltvann, og angriper fisk som ikke er i stand til å flykte. Garnfiskere er spesielt utsatt.

– Det finnes flere slike typer lus langs kysten, og de fleste hører til gruppen amfipoder, også kalt tanglopper.

Karlsbakk tror det kan være flere årsaker til at lusa først har blitt oppdaget nå.

– Det kan være en nyinnflyttet art, eller masseforekomst av en naturlig hjemmehørende lus. Vi ser en stor spredning av arter, ikke minst rundt Middelhavet og Svartehavet.

Kan overleve på land i timevis

Fiskelus snylter på mange forskjellige fiskearter, og lever både i havet og i ferskvann.

Skadene kan være omfattende, og den nyoppdagede «vampyrlusa» i Mandalya har vist seg være svært aggressiv.

Har den først kommet om bord, har de lokale fiskerne store problemer med å bli kvitt den.

– Som du kan se ble denne «vampyrlusa» tatt opp ved syvtiden i dag tidlig. Nå er klokken rundt fem-seks om ettermiddagen, og den er fremdeles levende, sier fiskeren.

Den lille lusa er nesten gjennomsiktig, og vanskelig å få øye på. Risikoen er stor for at flere har gjemt seg unna slik at de overlever natten på fiskebåten slik at de kan angripe morgendagens fangst.

Nå håper de lokale fiskerne at forskere vil finne en løsning på problemet. Hvis ikke vil garnfisket forsvinne.