Norskstøttede forhandlinger om Venezuela har startet

Aktørene signerte en intensjonsavtale under seremonien i det nasjonale museet for antropologi i Mexico by. Fra venstre: Jorge Rodriguez som representerer regjeringen, Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard, Norges mekler Dag Nylander og Gerardo Blyde Perez fra opposisjonen.

Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters