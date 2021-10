Saken startet klokken 8 lokal tid i Hargeisa, hovedstaden til Somaliland.

Både Hayds norske advokat Farid Bouras fra advokathuset Elden og den norske diplomaten Håkon Svane hadde reist til Hargeisa for å overvære ankebehandlingen i landets høyesterett.

– Vi var til stede som observatør i rettssalen, sier pressetalsmannen i Utenriksdepartementet Mathias Rognved til NRK.

Rognved opplyser det ikke kom noen avgjørelse fra høyesterett etter dagens rettsbehandling.

Vil prøve å unngå dødsdømmen

Utenriksdepartementet vil fortsette å støtte Hayd med konsulære tjenester, slik de har gjort siden han ble tiltalt og dømt for drap i 2019.

– Vi arbeider for at dødsdommen ikke skal bli fullbyrdet og vil fortsette dette arbeidet, sier Rognved.

Erklæring fra pepperspray-produsent

Sentralt i saken står en selvforsvarsspray fra Clas Ohlson som Hayd brukte mot en annen mann, og som er bakgrunnen for drapstiltalen og dødsdommen.

Bouras fortalte til TV 2 før ankebehandlingen startet lørdag morgen at han har med seg en erklæring fra produsenten av sprayen, som skal vise at innholdet i sprayen ikke er dødelig.

Han håper at høyesterett vil legge vekt på denne erklæringen.

Fraktet fra fengsel til sykehus

Det har vært usikkert om Saad Jirde Hayd var i stand til å møte opp i retten i dag.

Så sent som torsdag måtte han overføres fra fengselet til et sykehus på grunn av helsetilstanden. Ifølge familien i Norge har Hayd hjerteproblemer, nyresvikt og svært høyt blodtrykk som følge av manglende medisiner. Han skal også ha fått andre helseproblemer i fengselet.

Advokat Farid Bouras i advokatfirmaet Elden er norsk forsvarer for Saad Jirde Hayd. Her avbildet under et intervju om saken i november i fjor. Bouras er nå i Hargeisa, i forbindelse med høyesteretts behandling. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Havnet i slåsskamp

55-årige Hayd kom til Norge som flyktning i 1995, som følge av borgerkrigen i Somalia.

Våren 2019 var han tilbake i hjemtraktene på ferie. Han havnet i klammeri med en fremmed mann, som ifølge Hayd gikk til angrep på ham.

Fakta om saken mot Saad Jidre Hayd Ekspandér faktaboks Saad Jidre Hayd ble arrestert sent den 4. april 2019 og anklaget for å ha drept en mann i Somalilands hovedstad Hargeisa.

De to mennene hadde havnet i et basketak. Jirde har forklart at ble han angrepet, og brukte en forsvarsspray – kjøpt på Clas Ohlson i Oslo – til å komme seg i sikkerhet.

Samme kveld dør mannen Jirde var i basketak med.

Politiet og påtalemyndigheten i utbryterrepublikken Somaliland mener forsvarssprayen var drapsvåpenet.

Saad Jidre Hayd som er norsk statsborger har siden sittet i varetekt i Hargeisa.

To ganger er han dømt til døden.

Saken skulle vært behandlet i Somalilands høyesterett i september, men ble utsatt. Kilde: Dagbladet/TV 2/NTB

Under basketaket som fulgte brukte familiefaren fra Oslo en selvforsvarsspray som han hadde kjøpt på Clas Ohlson.

Dagen etter ble han arrestert av lokalt politi. Mannen som han hadde slåss mot var død. Hayd ble fengslet, tiltalt for drap og etter hvert stilt for retten.

Norsk-somalieren ble funnet skyldig i den første rettssaken og dømt til døden ved skyting.

Retten mente at Saad Jirde Hayd hadde sprøytet gift på mannen han var i slåsskamp med. Og at mannen døde som følge av denne giften.

Dommeren baserte seg på uttalelser fra en lokal lege i Hargeisa. Hyads norske advokat Farid Bouras har uttalt at legen ikke syntes å ha kunnskaper om hva en forsvarsspray inneholder av virkestoffer.

Hayd anket dommen, men også det neste rettsnivået – som var en blanding av shariadomstol og ordinær domstol – kom til samme resultat. Dødsdommen ble opprettholdt.

Ankebehandlingen varte kun en dag og dødsdommen ble avsagt mens Hayd var alene. Hans lokale forsvarer hadde fått beskjed om at domsavsigelsen skulle finne sted på en helt annen dag.

Hargeisa er hovedstaden i Somaliland, som erklærte sin uavhengighet fra Somalia i 1991. Men det er ikke anerkjent som eget land av verdenssamfunnet, heller ikke av Norge. Foto: Eduardo Soteras / AFP

Utsatte henrettelsen etter norsk press

Henrettelsesdagen ble først satt til 21. november 2020, men utsatt etter at Hayds forsvarerteam og norske myndigheter gjorde det klart at de forventet at vanlige rettsprosesser ble fulgt.

Daværende norske utenriksminister Ine Eriksen Søreide var blant annet i kontakt med presidenten i Somaliland.

Norske diplomater reiste også til Hargeisa for å møte presidenten og den øverste dommeren i landet. De besøkte da Saad Jirde Hayd i fengselet hvor han satt – et fengsel som er delvis finansiert av norske myndigheter.

Også den norske forsvareren Farid Bouras har hatt kontakt med både juridiske og politiske ledere i landet.

I februar i år ble det klart at Hayd fikk anke dødsdommen til høyesterett. Det var denne ankebehandlingen som foregikk i dag.

Forsvareren ble slått ned

Under et rettsmøte i saken i januar, krevde den lokale forsvareren Mohamed Jama Abdi en ny obduksjonsrapport i saken. Dette ville medføre at den avdøde ville måtte graves opp igjen.

Forsvareren tilbød seg også å bli sprayet med samme type pepperspray som Hayd fortalte at han brukte i 2019. Hensikten var å vise at sprayen ikke var dødelig.

Det provoserte tydeligvis noen av dem som var til stede. Etter rettsmøtet ble forsvareren slått ned.

– Forsvareren ble banket opp utenfor rettslokalet. Det skjedde like etter at retten var hevet for dagen. Han ble han slått ned, truet og fikk klar beskjed: enten trekker du deg eller så blir du skutt, fortalte Farid Bouras til NRK tidligere i år.

Høysikkerhetsfengslet i Hargeisa hvor Saad Jidre Hayd har sittet, ble åpnet i 2011 og var finansiert av FN, med bidrag blant annet fra Norge. Foto: Katharine Houreld / AP

Forhandlinger om blodpenger

Ifølge Dagbladet skal det være innledet forhandlinger mellom klanen som Saad Jirde Hayd tilhører og klanen til den drepte mannen. De forhandler om økonomisk kompensasjon parallelt med prosessen i rettsvesenet.

Saad Jirde Hayd har fem barn og åtte barnebarn som alle bor i Norge.

