Dødsdømt nordmann tilbake i Norge

Rett før helgen ble den norske statsborgeren løslatt fra fengsel i Somaliland. Søndag morgen landet han på Oslo lufthavn.

Saad Jirde Hayd ble i april 2019 pågrepet og anklaget av politiet i utbryterrepublikken Somalilands hovedstad Hargeisa for drap. Han avviser anklagene.

I tre år har han sittet fengslet i Somaliland med en dødsdom hengende over seg.

– Vi har jobbet i 3 år med å få Hayd løslatt. I disse årene har han flere ganger fått beskjed om at dødsdommen mot ham skulle fullbyrdes, sa hans advokater John Christian Elden og Farid Bouras i Elden Advokatfirma lørdag kveld.

Elden advokatfirma skriver at etter intense forhandlinger med lokale styresmakter og klaner, samt konsulær bistand fra Utenriksdepartementet, ble Hayd løslatt.

– Glad han ikke lenger risikerer dødsstraff

Kommunikasjonssjef, Tuva Bogsnes i Utenriksdepartementet er glad for Hayd lengre ikke risikerer dødsstraff.

– Utenrikstjenesten har fulgt og arbeidet tett med denne saken siden han ble arrestert. Saken har vært svært alvorlig, ressurskrevende og høyt prioritert, sier Bogsnes.

Hun legger også til at utenrikstjenesten har jevnlig besøkt Hayd.

– vi har tatt opp saken i en rekke samtaler med lokale myndigheter i Hargeisa. Saken har også blitt tatt opp på politisk nivå ved flere anledninger.

Jamal Sheik, som har hjulpet familien for å få hjem Hyad, sier familien er takknemlig for alle som har gjort dette mulig.

– Familien setter pris på engasjementet og takker alle som har stått på. Spesielt advokatene John Christian Elden og Farid Bouras som har gjort en stor jobb og hatt en avgjørende rolle for å få Saad hjem, sier Sheik.

Fakta om saken mot Saad Jirde Hayd Ekspander/minimer faktaboks Saad Jirde Hayd ble arrestert sent den 4. april 2019 og anklaget for å ha drept en mann i Somalilands hovedstad Hargeisa.

De to mennene hadde havnet i et basketak. Jirde har forklart at ble han angrepet, og brukte en forsvarsspray – kjøpt på Clas Ohlson i Oslo – til å komme seg i sikkerhet.

Samme kveld dør mannen Jirde var i basketak med.

Politiet og påtalemyndigheten i utbryterrepublikken Somaliland mener forsvarssprayen var drapsvåpenet.

Saad Jirde Hayd som er norsk statsborger har siden sittet i varetekt i Hargeisa.

To ganger er han dømt til døden. Kilde: Dagbladet/TV 2/NTB

Havnet i basketak

Hayd kom til Norge som flyktning i 1995, etter borgerkrigen i Somalia.

I 2019 var han på ferie i hjemlandet, da han havnet i en krangel med en fremmed mann. Hayd har forklart at mannen angrep ham.

De to havnet i et basketak, og Sayd brukte en selvforsvarsspray han hadde kjøpt på Clas Ohlson i Norge.

Den andre mannen døde etter basketaket, og politiet i Somaliland har lagt til grunn at forsvarssprayen var drapsvåpenet. Politiet mener den andre mannen døde av det de mener er gift som Hayd sprøytet på ham.

LØSLATT: Norske Saad Jirde Hayd er løslatt fra fengsel i Somaliland, der han har sonet mens han har ventet på en dødsdom. Her med advokat Farid Bouras i Elden advokatfirma.

Dømt i flere rettsinstanser

Hayd ble dømt til døden ved skyting i første rettsinstans. Han anket, men neste rettsnivå opprettholdt dødsdommen.

I oktober 2021 var sakens hans oppe i Somalilands høyesterett, med norsk advokat og norsk diplomat til stede.

Henrettelsesdagen ble først satt til 21. november 2020, men utsatt etter at Hayds forsvarerteam og norske myndigheter gjorde det klart at de forventet at vanlige rettsprosesser ble fulgt.

Daværende norske utenriksminister Ine Eriksen Søreide var blant annet i kontakt med presidenten i Somaliland.

