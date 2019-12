Norsk kvinne kastet ut av India

Den norske kvinnen i 70-årene er på reise i India i delstaten Kerala sør i landet. Etter at hun postet et bilde av seg selv med en plakat som viste støtte til demonstranter på Facebook, har indiske myndigheter erklært henne uønsket i landet. De sier hun har opptrådt i strid med betingelsene for hennes turistvisum.

Et nytt innlegg på hennes Facebook-side tyder på at hun ikke vil forlate landet nå, men at hun vil fortsette reisen.

La ut protestbilde

Bråket startet da at hun delte et bilde på profilen sin som viste at hun støtter protester mot den nye statsborgerskapsloven CAA.

Overfor Reuters har immigrasjonsmyndighetene bekreftet at den norske turisten er bedt om å forlate landet for brudd på visum-reglene.

– Den norske kvinnen har deltatt i en demonstrasjon i strid med hennes visum-betingelser, uttaler Anoop Krishna fra utlendingskontoret i Kochi til Reuters.

Immigrasjonsoffiseren bekrefter at kvinnen er bedt om å forlate landet «så raskt som mulig».

Reuters har vært i kontakt med henne, men hun har ikke villet kommentere situasjonen. NRK har ikke lyktes i å få kontakt med henne.

Tidligere denne uka er også en tysk IT-student i Madras bedt om å forlate landet etter deltakelse i to lignende demonstrasjoner på universitetet han studerer ved. Han forlot deretter landet.

Demonstranter i Kolkata fredag mener at den nye statsborgerskapsloven er i strid med Indias grunnloc. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI / Reuters/NTB Scanpix

25 drept i protester

Over store deler av India har det de siste ukene vært voldsomme protester mot en ny statsborgerskapslov som ikke gir muslimske innvandrere samme rett på statsborgerskap som andre innvandrere. Minst 25 mennesker er drept i demonstrasjonene.

Den omstridte loven som åpner for å gi statsborgerskap til seks religiøse minoriteter fra tre naboland, men ikke til muslimer, ble godkjent av statsminister Narendra Modis og hans hindunasjonalistiske regjering 11. desember.

Modi sier ifølge Reuters at den nye loven vil redde religiøse minoriteter fra forfølgelse i nabolandene Bangladesh, Pakistan og Afghanistan. Kritikere mener lovendringen er diskriminerende og at den strider mot Indias grunnlov.