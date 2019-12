Protesterer mot «antimuslimsk» lov i India

Statsminister Narendra Modis og hans hindunasjonalistiske regjerings godkjente den nye loven nylig.

Den åpner for å gi statsborgerskap til seks religiøse minoriteter fra tre naboland, men ikke til muslimer.

Statsminister Modi sier ifølge Reuters at den nye loven vil redde religiøse minoriteter fra forfølgelse i nabolandene Bangladesh, Pakistan og Afghanistan.

Kritikere mener lovendringen er diskriminerende og at den strider mot Indias grunnlov.

The Citizenship (Amendment) Act 2019 Ekspandér faktaboks Ble godkjent i parlamentet 11. desember.

Erstatter en tidligere lov som ikke gjorde det mulig for ulovlige immigranter å få indisk statsborgerskap.

Ulovlige immigranter defineres som de som tar seg inn i India uten gyldig pass eller reisedokumenter, eller som blir oppholder seg i landet lengre enn tillatt.

Den nye loven gjør et unntak for seks minoritetsgrupper: hinduer, sikher, buddhister, jainer, parsier, eller kristne fra Afghanistan, Bangladesh, eller Pakistan.

For å få statsborgerskap, må de bo eller jobbe i India i seks år. Kilde: BBC / The Gazette of India

FN ber om endring

FN mener loven er «fundamentalt diskriminerende» og har bedt om at loven endres.

Demonstranter i New Delhi viser sin motstand mot den nye statsborgerskapsloven. «Slutt å dele India etter religiøse skiller», står det på en av plakatene. Foto: Adnan Abidi / Reuters

De mener loven ikke tilbyr samme beskyttelse til muslimske immigranter som for seks andre religiøse minoriteter. Dette undergraver Indias forpliktelse om likhet for loven, som er nedfelt i landets konstitusjon, sier Jeremy Laurence, en talsperson for menneskerettigheter i FN, ifølge Reuters.

– Vi forstår at den nye loven vil bli gjennomgått av høyesterett i India og vi håper at de vil vurdere lovens forenlighet med landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser nøye, sier Laurence.

Ble først lagt fram i 2016

Det er ikke første gang folk protesterer mot den omstridte loven.

Første gang den ble lagt fram for parlamentet var i juli 2016. Parlamentets underhus, der Modis Bharatiya Janata Party (BJP) hadde flertall, godkjente loven.

Den ble derimot ikke godkjent i overhuset etter at det også da brøt ut protester i nordøstlige India.

Onsdag ble loven endelig godkjent, og søndag pågår demonstrasjonene for femte dag på rad. Minst fem personer er drept, tre av dem etter å ha blitt skutt av politiet.

VISER MOTSTAND: En kvinne holder en plakat med teksten «vi er imot CAA» i en protest i byen Guhawati 15. desember. Foto: Sajjad Hussain / AFP

Knyttes til borgerregister

Den nye loven sees i sammenheng med statsborgerskapsregisteret NRC, en liste over innbyggere som kan bevise at de kom til delstaten Assam før 24. mars 1971, dagen før Bangladesh ble et uavhengig land.

Ulovlig innvandring til Assam har lenge vært et problem i India, og i august fikk nesten to millioner innbyggere vite at de ikke var på statsborgerlisten.

Partiet BJD var tilhengere av listen, men trakk støtten fordi de mente den inneholdt mange feil. Flere bengalske hinduer, en stor velgerbase for BJP, hadde blitt utelatt fra listen.

Den nye loven kan nå beskytte ikke-muslimer som ikke er i statsborgerregisteret. Ifølge BBC er det blant annet snakk om flere ti tusener bengalske hinduer som nå kan få statsborgerskap i stedet for å bli deportert.