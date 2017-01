Norges tre viktigste Brexit-prioriteringer

Storbritannia har vært en veldig god samarbeidspartner for Norge i mange tiår og århundre. Det skal vi fortsette å pleie. Der skal vi fortsette å være til stede med de kontaktene vi har, sier Bakke-Jensen til NRK.

Tre Brexit-prioriteringer

Dette er den nye EU-og EØS-minisisterens tre viktigste prioriteringer i det EU og Storbritannia skal inn i tøffe forhandlinger.

Opprettholde et godt forhold til både EU og Storbritannia samtidig.

– Vi har god kompetanse på å forvalte EØS-avtalen og forhandle denne typer avtaler. Det er veldig få som har så lang erfaring på dette som det vi har.

Å gjøre jobben på hjemmebane med EØS-avtalen.

– Vi skal skaffe EØS-avtalen legitimitet med å ta debatten i Norge om hvor viktig denne typer avtaler er. Verden og Europa er nå i en situasjon hvor vi skal samarbeide mer ikke mindre.

Jobbe i allianse med andre nordiske land.

– Vi har formannskapet i Nordisk Ministerråd. Nordens rolle i et mer urolig Europa blir viktig i nær fremtid. Det er et godt verktøy for å posisjonere seg i forhold til den type forhandlinger vi skal inn i fremtiden.

Uavklart for nordmenn i Storbritannia

Sveriges EU minister, Ann Linde fikk i forrige uke overskrifter i The Guardian etter at hun sa hun var sjokkert over graden av fremmedfrykt og usikkerhet svensker i Storbritannia har opplevd etter folkeavstemningen.

Linde uttrykte bekymring for hvilken fremtid svensker som EU-borgere vil ha i Storbritannia og krevde at dette avklares før Brexit forhandlingene starter.

EØS- og EU-borgere er likestilte. Dette gjelder derfor også nordmenn som bor og jobber på De britiske øyer eller i Nord-Irland.

– Theresa May har tatt opp denne bekymringen når det gjelder britiske borgere i EU. Derfor tror jeg de problemstillingene kommer på bordet. Jeg tror det skal være mulig å fremforhandle gode ordninger, sier Bakke-Jensen

En tilsynelatende blid og selvsikker Theresa May forlater Nr. 10 Downing Street ett døgn etter at hun varslet at Storbritannia vil gå ut av både EUs indremarked og tollunionen. Foto: NEIL HALL / Reuters

Vil ikke begå en Trump

En ny handelsavtale med Storbritannia blir den viktigste oppgaven så snart britene er ut av tollunionen og EUs indre marked.

USAs påtroppende president Donald Trump sier britene stiller fremst når det gjelder å få plass en ny handelsavtale. Dette har irritert enkelte i EU fordi Trump er svært kritisk til TTIP, avtalen som EU og Obama-administrasjonen har jobbet med siden 2013. Dessuten styrker det statsminister Theresa May.

Frank Bakke Jensen besøkte Brussel for første som EU- og EØS-minister. Foto: Lorenzo Vicencio

Frank Bakke-Jensen mener de neste to årene med forhandlinger mellom Storbritannia og EU gir tid til sondere. Det handler først og fremst om å komme i posisjon for en ny avtale. Det er ikke snakke om fremforhandle noen avtaletekst før britene er ute av EU. .

– Jeg mener vi skal være såpass ambisiøse at vi har en avtale med Storbritannia som er minst like god som den avtalen vi har med EU, sier Bakke-Jensen.