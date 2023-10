Norges tidligere ambassadør til Israel: – Kommer til å se et blodbad uten like

Raketter har flydd inn fra alle kanter til Israel og Gaza. Israelske sivile og soldater er tatt til fange av Hamas-soldater

En ny storkrig har blusset opp mellom Hamas, Hizbollah og Israel.

– Det verste scenarioet vi har tenkt oss kunne skje: Det har nå skjedd, sier Jon Hanssen-Bauer til NRK.

Han er Norges tidligere ambassadør i Israel, hun er leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Jon Hanssen-Bauer og Ine Eriksen Søreide på Marienlyst. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Han sikter til hvordan palestinske krigere har infiltrert israelsk territorium. Nå tror han at krigen snart vil føres over på Gaza-territorium.

– Israels regjering har ikke noe valg. De må hente alle gislene som er tatt til fange der. Noe som igjen kan utløse et mye større angrep fra Hizbollah enn det vi har sett til nå.

– Hvis de trapper opp, så er det et nattsvart scenario for Israel og palestinske sivile, sier Bauer-Hanssen.

Første gang siden 1949 at palestinere har kontroll over israelske områder, sier Cecilie Hellestveit, forsker ved Folkerettsinstituttet Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Cecilie Hellestveit, forsker ved Folkerettsinstituttet, er enig med Bauer-Hanssen om at israelske myndigheter kan se seg nødt til å måtte gå inn i Gaza for å befri israelere som er tatt til fange.

– Israel har som mantra at hvis israelere blir tatt til gisler av en fiende, så skal staten gjøre alt i sin makt for å hente dem tilbake sier hun.

Hellestveit mener en bakkeinvasjon må i så fall til for å befri fangene, da droneangrep kan potensielt også ramme israelske borgere.

– En bakkeinvasjon vil være en dårlig løsning for for både israelske soldater og for befolkningen i Gaza.

Israelske luftvernsystemer i kamp mot raketter fra Gazastripen. Foto: Reuters

For bare mindre enn en måned siden var administrerende direktør i Noref, Marte Heian-Engdal i Gaza. NOREF har som oppgave å støtte opp om norsk og internasjonal fredsinnsats.

– Det var ganske aspent i området da jeg var der. Man kunne følge spenningen i lufta, sier administrerende direktør i Noref, Marte Heian-Engdal i Gaza.

Hun sier at folk i området snakket om det som en krig var rundt hjørnet og at mange israelere allerede da samlet inn mat og varer til en krigssituasjon.

- Det føltes som om det var ved kokepunktet allerede da.

Heian-Engdal ble oppfordret av israelere hun kjenner om å begrense sitt besøk til området.

Over 600 drepte

– Tiden vil vise hvordan de kommer til å løse denne konflikten, men at vi kommer til å se et blodbad de nærmeste dagene og ukene er det ingen tvil om, sier Hanssen-Bauer.

Begynnelsen på dette blodbadet er allerede i gang.

Ifølge lokale helsemyndigheter i Gaza er minst 313 mennesker drept i israelske luftangrep på Gazastripen. I tillegg skal nesten 2000 mennesker være såret.

Flere sivile liv har gått tapt allerede. Foto: Reuters

På israelsk side, opplyser helsemyndigheter har minst 300 israelere er drept i angrepene, mens nesten 1600 skal være såret. Mange av de drepte skal være sivile.

Kan Norge gjøre noe?

På spørsmålet om hvordan Norge burde forholde seg til konflikten i tiden som kommer, svarer Ine Eriksen Søreide (H) at det vesentlige er at Norge er tydelig i sin fordømmelse.

Men hun tror ikke det er noe rom for å forsøke å starte en dialog akkurat nå.

Ine Marie Eriksen Søreide (H) leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Det er en situasjon der begge parter anser at de er i krig. Det viktigste det internasjonale samfunnet kan gjøre akkurat nå er å forsøke å unngå ytterligere eskalering, mener Søreide.

Særlig aktører i regionen og landene rundt har et viktig ansvar.

– Hvordan de nå vil stille seg vil ha stor betydning for det videre utfallet i enda sterkere grad enn hva Norge kan snakke med partene om. Det er usa som kommer til å ha størt betydning for mulighetene til å bidra til å ikke eskalere.