Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Brevet tar opp de utvidede fullmaktene statsminister Viktor Orbán har fått, som gjør at han kan styre ved dekret, uten å måtte gå veien om nasjonalforsamlingen.

– Selv i en nødssituasjon må rettsstatens prinsipper komme først, heter det i brevet de nordiske utenriksministrene har sendt til Marija Pejcinovic Buric, Europarådets generalsekretær.

Det vekker harme i Budapest.

Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó skrev på Facebook søndag at landet «ikke vil ha noen ynkelig og hyklersk belæring utenfra».

Han sier det ungarske folk kan bestemme hva de vil gjøre og ikke gjøre, og ber de nordiske landene heller passe sine egne saker.

Det er Olav Berstad som er Norges ambassadør til Ungarn. Han har innehatt rollen siden oktober 2016.

I en e-post til NRK bekrefter Berstad at han er innkalt til det ungarske utenriksministeriet mandag ettermiddag klokken 15.

Vedtok unntakslov

Ungarn erklærte nasjonal krisetilstand 11. mars.

I slutten av mars vedtok landets nasjonalforsamling en ny lov som gir statsministeren utvidede fullmakter til å bekjempe koronaviruset.

VEDTOK UNNTAKSLOV: De folkevalgte vedtok loven med 137 stemmer mot 53. Foto: Pool / Reuters

Den nye unntaksloven gir blant annet Orbán fullmakt til å utvide unntakstilstanden til regjeringen selv mener den er over.

I tillegg risikerer alle som sprer «falskheter» om viruset eller tiltakene mot det, fengselsstraff opp til fem år. Det har ført til bekymringer for pressefriheten i landet.

Kritikere har fordømt den nye loven, og mener den gir statsministeren unødvendig og ubegrenset makt.

– Ikke lenger et demokrati

Statsminister Orbán har sittet ved makten i Ungarn siden 2010, og er en selverklært «illiberal nasjonalist».

Han har vært i en rekke konflikter med europeiske institusjoner og rettighetsgrupper, blant annet om innvandring og om rettsstaten.

EU har sågar gått til sak mot den ungarske regjeringen for å bryte med unionens verdier.

I sin årlige rapport «Nations In Transit» skriver organisasjonen Freedom House at Ungarn befinner seg i en gråsone, et sted mellom demokratier og rene diktaturer.

«Ungarn kan i dag ikke lenger bli regnet som et demokrati», skriver organisasjonen i rapporten.

VIL EKSKLUDERE UNGARNS REGJERINGSPARTI: Erna Solberg. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Ungarns regjeringsparti Fidesz er suspendert på ubestemt tid fra den konservative alliansen EPP, som er den største partigruppen i EU.

I begynnelsen av april tok 13 partiledere, inkludert Høyres Erna Solberg, i en felles erklæring til orde for å ekskludere Fidesz fra EPP.

I erklæringen uttrykker de 13 partilederne «dyp bekymring for den politiske utviklingen i Ungarn».

I mai tok Orbán til motmæle og kalte den siste tidens kritikk av Ungarn «et koordinert angrep – uten noen rot i virkeligheten.»