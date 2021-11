– Situasjonen i Afghanistan er katastrofal. 97 prosent av landets befolkning står i fare for å falle under fattigdomsgrensen

Det sier utenriksministeren Anniken Huitfeldt er det viktigste argumentet for at Norge nå gjenopptar bistanden til Afghanistan.

Hun understreker at man vil sikre at hjelpen ikke går direkte til Talibanmyndighetene.

– Vi vil kanalisere den gjennom FN-apparatet, og vi ønsker at den rettes direkte mot kvinneorganisasjoner i Afghanistan sier Anniken Huitfeldt til NRK.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier frykten for en humanitær katastrofe gjør at Norge nå tar opp igjen hjelpen til Afghanistan. Foto: Mads Claus Rasmussen / AP

Hundretusener på vei ut av Afghanistan

Hun får full støtte i sin beskrivelse av situasjonen i Afghanistan fra Flyktningehjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Han har de siste dagene har besøkt Kerman-området øst i Iran, på grensen mot Afghanistan.

– Situasjonen er uhyre dramatisk sier Egeland til NRK. Han bygger dette på samtaler med flyktninger som nå er kommet over grensen. De forteller at det er hundretusener som nå er på vei mot Iran.

– Jeg tror dette bare er begynnelsen sier Egeland, og legger til at hans inntrykk er at mange av flyktningene ser på Iran som en mellomstasjon, på veien mot Europa.

– Det er utrolig at Europa går amok mens det kommer et par tusen flyktninger mot grensen til Polen. Her er det snart millioner som er på flukt sier Egeland.

Nå begynner riktignok hjelpen å komme i gang igjen til det som har vært et av de viktigste landene for norsk bistand de siste 20 årene.

En gutt på vei for å selge granatepler i Kabul 8. november. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Ikke hjelp til Taliban

Utenriksminister Anniken Huitfeldt understreker altså at. Norge ikke kommer til å støtte de Taliban-myndighetene.

Norge, sammen med svært mange andre land, stoppet bistanden til Afghanistan etter Talibans lynovertakelse av makten i midten av august.i landet.

Nå videreføres bistanden til ikke-statlige organisasjoner.

Jan Egeland og Den norske flyktninghjelpen er blant de organisasjoner som har fortsatt sitt arbeid inne i Afghanistan også etter Talibans maktovertakelse.

– Flyktninghjelpen er klar til å øke sin innsats sier Egeland til NRK.

Men han legger til at det er store praktiske problemer med å få dette til, blant annet fordi bankvesenet i Afghanistan har kollapset etter Talibans maktovertakelse.

Jan Egeland snakker med afghanske flyktninger i Kerman-provinsen i Iran. Foto: LAILA MATAR / AFP

«Utfordrende politisk situasjon»

– Nå må vi i stor grad føre hjelpen inn fra Iran og Pakistan. Det byr på mange utfordringer, blant annet på grunn av de internasjonale sanksjonene mot Iran, sier Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

– Mange er redde for Taliban og den nye situasjonen som har oppstått sier Egeland.

Det norske utenriksdepartementet sier også at grunnleggende tjenester, blant annet innenfor helse og utdanning, er i ferd med å kollapse som følge av det som defineres som «en utfordrende politisk situasjon»

Nytt FN-fond

Norge har satt av 325 millioner kroner i støtte til Afghanistan i 2021.

Den nye regjeringen øker støtten med 50 millioner, med utgangspunkt i det akutte behovet som nå er i landet etter Talibans maktovertakelse.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier til NRK at Norge også kommer til å støtte et nyopprettet FN-fond for Afghanistan med 200 millioner kroner.

Fondet er ment å bygge bro mellom den humanitære innsatsen og det langsiktige utviklingsarbeidet.