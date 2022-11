Hun heter Ju-ae og er trolig bare ni eller ti år gammel. Ingen utenfor den indre krets i Nord-Korea vet helt sikkert.

TIDLIG KRØKES: Offisielle nordkoreanske medier viste sist helg for første gang bilder av Kim Jong-uns datter. Foto: KCNA / Reuters

Og sannsynligvis er hun Kim Jong-uns andre barn, skriver nyhetsbyrået AP.

Ju-ae ble første gang vist fram for publikum sist helg da hun sammen med faren var til stede under oppskytingen av en internasjonal ballistisk rakett.

Hun gikk hånd i hånd med faren forbi det kjempestore missilet som skulle skytes ut fra et anlegg ved flyplassen i hovedstaden Pyongyang.

Ny opptreden

I dag var Ju-ae igjen med sitt opphav på jobb.

Denne gangen skulle de to møte rakettingeniører, teknikere, tjenestemenn og andre som har vært med på å utvikle raketten Hwasong-17.

Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA kaller datteren for Kims «mest elskede barn». Det ble sendt ut en serie bilder av henne og faren arm i arm.

IKKE TILFELDIG: De som har vært med på utvikle de langtrekkende rakettene fikk i dag møte den nordkoreanske lederen og hans datter. Foto: KCNA / Reuters

Noen av bildene viser de to i en rad med uniformerte soldater foran en stor rakett.

Andre viser Ju-ae mens hun snakker med faren, mens folk jubler i bakgrunnen.

Moren Ri Sol-ju er ikke med på noen av bildene.

En mulig etterfølger?

En ekspert på Nord-Korea mener at det som nå skjer i det lukkede landet virkelig er ganske spesielt.

– Bildet av Kim Ju-ae sammen med sin far mens de tiljubles av teknikere og forskere som arbeider med rakettoppskytingen, støtter ideen om at hun nå posisjoneres til å bli en potensiell etterfølger, sier Ankit Panda ved Carnegie-stiftelsen for internasjonal fred.

LURER: Eksperter på Nord-Korea spekulerer nå på hva hvordan datterens opptreden skal forstås. Foto: AP

Hun tror ikke det er tilfeldig at begge hennes første opptredener har vært i forbindelse med strategiske atomvåpen. Disse er Nord-Koreas viktigste forsvar.

Eksperter på dette landet lurer på om Kim har gått forbi sin førstefødte og valgt ut Ju-ae som sin etterfølger.

Hvis det skjer, vil det være et brudd på tradisjonen i den patriarkalske Kim-familien.

Dagens Kim er tredje generasjon i en familie som har styrt Nord-Korea i mer enn 70 år.

Presentasjonen av datteren kom som en overraskelse på de fleste eksperter på dette landet.

Verken Kim eller hans far ble vist fram som etterfølgere før de var voksne.

Satser på atomvåpen

Kim Jong-un sier at hans mål er å gjøre Nord-Korea til verdens sterkeste atommakt, melder statlige medier.

TRUER: Kim Jong-un lover ifølge statlige medier å satse kraftig på å utvikle landets atomvåpen. Foto: AP

Ifølge Reuters lover han å gjengjelde enhver trussel fra USA med atomvåpen.

Kim hevder at det å utvikle en atomstyrke er nødvendig for å beskytte landets verdighet og suverenitet.

For halvannen uke siden var de internasjonale reaksjonene kraftige da Nord-Korea testet en langtrekkende rakett.

Hwasong-17-raketten kan i teorien nå fram til USAs fastland. Prøveoppskytingen fikk USA til å be FNs sikkerhetsråd om å uttale seg om de nordkoreanske testene.