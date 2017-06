Nord-Korea: Vi bryr oss ikke om sanksjoner og press

Kim In-ryong kom med sin kompromissløse uttalelse til FNs sikkerhetsråd onsdag kveld.

Han sa at USAs fiendtlige tilnærming og de amerikanske militærøvelsene i samarbeid med Sør-Korea i april og mai er årsaken til at Den koreanske halvøy er nærmere en kjernefysisk krig enn noen gang.

Som eksempler på amerikansk fiendtlighet trakk han også fram USAs utplassering av et rakettskjold i Sør-Korea, gjeldende sanksjoner mot Nord-Korea og at USA går i bresjen for ytterligere sanksjoner.

Kim sier at ingen av disse handlingene vil stanse Nord-Koreas utvikling av atomvåpen, som han betegnet som fundamental for landets eksistens.

Isfronten mellom Nord-Korea og alliansen av USA og Sør-Korea har kjølnet ytterligere denne uka, parallelt med at den sørkoreanske presidenten besøker USA.

Nylig innsatte president Moon Jae-in hyllet onsdag amerikanske spesialstyrkers innsats i Koreakrigen med kransenedleggelse i Virginia, og gjentok at landet står skulder ved skulder med USA i konflikten med Nord-Korea.

Møtene mellom ham og president Donald Trump starter med middag torsdag kveld og formelle samtaler på fredag.

