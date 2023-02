Nord-Korea advarer USA med ny rakettest

De første meldingene gikk ut på at det ble fyrt av tre raketter mandag, men Nord-Korea, Sør-Korea og Japan uttalte senere at det var snakk om to raketter.

Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA bekrefter at to raketter traff målene for testen, 395 kilometer og 337 kilometer unna.

Rakettene kan gjøres om til taktiske kjernevåpen med evne til å slå ut en fiendes flybase, hevder KCNA.

Både Sør-Koreas generalstab og Japans forsvarsdepartement registrerte rakettesten. Rakettene ble skutt opp mellom klokken 7.00 og 7.11 lokal tid mandag morgen fra Sukchon-området i provinsen Sør-Pyongan, ifølge opplysningene fra Sør-Korea.

Forsvarsdepartementet i Tokyo uttaler at rakettene nådde en maksimal høyde på 100 kilometer og 50 kilometer og fløy rundt 350–400 kilometer før de falt ned i havet utenfor Japans økonomiske sone.

– Alvorlig provokasjon

Mandagens rakettest var den tredje store som Nord-Korea har gjennomført til nå i år. Sør-Korea beskriver testen som en alvorlig provokasjon og oppfordrer til umiddelbar stans i landets rakettesting.

USAs stillehavskommando opplyser at mandagens rakettest ikke utgjør noen umiddelbar fare, men understreker at den har en destabiliserende effekt.

Samtidig sendte FN-sjef António Guterres' talsmann Stephane Dujarric ut en uttalelse knyttet til lørdagens rakettest. Der heter det at Nord-Korea må «umiddelbart avstå fra ytterligere provokative handlinger» som er i strid med FNs sikkerhetsråds resolusjoner

Advarer USA

Mandagens rakettest skjedde to dager etter at landet skjøt opp en interkontinental ballistisk rakett som ifølge Tokyo havnet i havet i den japanske økonomiske sonen.

Samtidig som de første meldingene kom om mandagens siste rakettest, sendte Nord-Koreas leder Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong ut en uttalelse. Hun sa at Nord-Koreas vurderinger om å bruke Stillehavet som sin «skytebane» avhenger av USA. I uttalelsen, som er viderebrakt av det statlige nyhetsbyrået KCNA, sier Kim at Pyongyang skal vurdere nøye innvirkningen av USAs økte strategiske tilstedeværelse i regionen.

Søndag holdt USA og Sør-Korea en felles militærøvelse i luften, som svar på Nord-Koreas rakettest dagen før.

Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong advarer USA mot å øke den strategiske tilstedeværelsen i regionen Foto: Jorge Silva / AP

Sanksjoner

Regimet i Pyongyang er underlagt strenge internasjonale sanksjoner på grunn av landets atomvåpenprogram.

Antallet rakettester skjøt fart etter at USA og Sør-Korea i fjor gjenopptok sine felles militærøvelser i full skala. Øvelsesaktiviteten er primært ment som avskrekking for Nord-Korea.

Nord-Korea har protestert kraftig og uttalt at landets rakettester er svar på militære trusler fra USA.

Ledelsen i Pyongyang protesterte dessuten heftig da Japan tidligere i fjor vedtok å nesten doble forsvarsbudsjettet til 2 prosent av bruttonasjonalprodukt over en femårsperiode. Den japanske regjeringen fremholdt at dette er del i en ny strategi for å demme opp trusler fra Nord-Korea og en mer pågående utenrikspolitikk fra Kina.

En TV-skjerm viser bilde av Nord-Koreas rakettoppskyting under et nyhetsprogram på Seoul jernbanestasjon i Seoul, Sør-Korea, mandag 20. februar 2023. Foto: Ahn Young-joon / AP

Atomfrykt

Vestlige politikere, eksperter og analytikere har i flere måneder fryktet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre sin første atomvåpentest på flere år og det som kan bli den sjuende atomvåpentesten i landets historie.

Det har så langt ikke skjedd, men landets mange rakettester gjennom 2022 har blitt tatt opp i FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet har imidlertid vært handlingslammet ettersom vestlige land ikke har klart å enes med Russland og Kina om reaksjoner mot Nord-Korea.